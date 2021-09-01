Бжания поздравил педагогов и школьников с началом учебного года

Учебный год в Абхазии начался в День знаний 1 сентября. Свои двери открыли 155 школ по всей республике.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил педагогов, студентов, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"День знаний - особенно дорогой и волнительный для каждого из нас праздник. Он остается с нами на всю жизнь в воспоминаниях о школьных годах, он пронизан благодарностью к нашим учителям за приобретенные знания", - говорится в поздравлении.

Президент выразил благодарность учителям, отметив, что нынешнее время возлагает на них особую ответственность.

"По-прежнему остается угроза распространения коронавирусной инфекции. Прошу вас проявлять осторожность, выполнять все рекомендации врачей", - добавил Бжания.

Он также поздравил с Днем знаний студентов вузов, учащихся средне-специальных учебных заведений и подчеркнул, что будущее государства в их руках.

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