13:11 01 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.28
  • EUR86.67
Поиск

Бжания поздравил педагогов и школьников с началом учебного года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7610
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/1a/1032302966.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210901/1033132839/Bzhaniya-pozdravil-pedagogov-i-shkolnikov-s-nachalom-uchebnogo-goda.html

Учебный год в Абхазии начался в День знаний 1 сентября. Свои двери открыли 155 школ по всей республике.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил педагогов, студентов, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

"День знаний - особенно дорогой и волнительный для каждого из нас праздник. Он остается с нами на всю жизнь в воспоминаниях о школьных годах, он пронизан благодарностью к нашим учителям за приобретенные знания", - говорится в поздравлении. 

Президент выразил благодарность учителям, отметив, что нынешнее время возлагает на них особую ответственность.

"По-прежнему остается угроза распространения коронавирусной инфекции. Прошу вас проявлять осторожность, выполнять все рекомендации врачей", - добавил Бжания.

Он также поздравил с Днем знаний студентов вузов, учащихся средне-специальных учебных заведений и подчеркнул, что будущее государства в их руках.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Картонные шедевры японской художницы
Российские корбали на "Кубке моря" АрМИ-2021 в Иране
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться