Гастроли Волковского театра в Абхазии перенесены на неопределенный срок

Осенью 2021 года на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера российский театр должен был показать четыре постановки.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Гастроли театра имени Федора Волкова из Ярославля в Абхазию перенесены на неопределенный срок, сказал в интервью Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Осенью этого года на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера российский театр должен был показать четыре постановки.

"В этом году планировались масштабные гастроли старейшего российского театра имени Федора Волкова из Ярославля. Эти гастроли должны были стать большим событием, тем более что сейчас гастрольная деятельность эффективно реализуется и в Российской Федерации и в других странах", - отметил он.

Деятельность учреждений культуры, добавил Хинтба, восстановлена во многих странах мира, они работают с соблюдением необходимых норм безопасности.

"Но в этом плане мы отличаемся от всего мира, и на данный момент учреждения культуры закрыты, перспектива непонятная, при том что возобновлена работа образовательных учреждений. Из-за того, что нет понимания перспектив возобновление работы учреждений культуры мы приняли сложное решение перенести гастроли на неопределенный срок", - сказал гендиректор РУСДРАМа.

Гастроли Волковского театра в Абхазию финансируются Российской Федерацией в рамках программы "Большие гастроли", отметил он.

"Театр должен был поставить четыре спектакля, включая недавнюю премьеру, должен был приехать весь ведущий состав театра, это была бы грандиозная история, потому что это знаменитый театр Волкова. Это событие могло бы быть реализовано с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологических, так как это делается во всем мире, мы тоже знаем этот опыт и успешно всегда его реализовываем, но, к сожалению, сегодня нам работать не дают", - говорит Хинтба.

Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.

В Абхазии действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 12 июля в республике запрещена деятельность подведомственных Минкультуры учреждений культуры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.