Названа причина пробок, в которые попали авто на абхазских номерах при въезде в Россию

Заторы возникли на автомобильном пропускном пункте абхазо-российской границы по реке Псоу во вторник 31 августа.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Время оформления автомобилей при въезде и выезде из Абхазии в Россию увеличилось в связи с переходом на новое программное обеспечение, сообщили Sputnik в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

"В связи с переходом на новое программное обеспечение для автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска увеличилось время оформления прибытия, убытия,​ временного ввоза транспортных средств. В настоящее время принимаются меры по восстановлению стабильного функционирования информационно-программного обеспечения", - уточнили в пресс-службе.

В письме также уточняется, что после завершения ввода в эксплуатацию нового программного средства удастся значительно ускорить время прохождения таможенного контроля.

Со вторника 31 августа на автомобильном пропускном пункте государственной границы "Псоу" водители транспорта, состоящие на абхазском учете, возникли со сложностями при пересечении контрольно-пропускного пункта по направлению в Россию. Автомобилисты стоят в очередях по несколько часов.

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