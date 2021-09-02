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Делегация Минэкономразвития и Минэнерго России прибыла с визитом в Абхазию

© Foto / пресс - служба Министерства экономики
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В апреле 2021 года делегация Минэкономразвития и Минэнерго России находилась в Абхазии с двухдневным визитом для проверки работ по Инвестпрограмме 2020-2022 годов.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. В Абхазию с рабочим визитом приехали заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Об этом сообщается на официальной странице вице-премьера, министра экономики республики Кристины Озган в Instagram.

Кристина Озган встретила делегацию из России на границе.

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Публикация от Кристина Озган (@kristina_ozgan_official)

По дороге в Сухум российские коллеги осмотрели социальные и инфраструктурные объекты, восстанавливаемые на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России в последний раз была в Абхазии с визитом в апреле этого года и проверила ход ремонтных работ, финансируемых за счет Инвестпрограммы.

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