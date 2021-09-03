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Российские медики начали вакцинацию от COVID-19 в пансионате "Литфонд"

© Foto / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (92)
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По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 25417. Из них 21399 человек выздоровели и 384 умерли.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бесплатную вакцинацию всех желающих будут проводить специалисты Федерального медико-биологического агентства России в пансионате "Литфонд" с 1 по 9 сентября, сказал в интервью Sputnik руководитель объекта Анатолий Авидзба. 

© AP Photo / Frank Franklin II
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Он рассказал, что вакцину "Спутник Лайт" в количестве 500 доз подарил пансионату концерн "Росатом" для проведения вакцинации.

"Этот вопрос мы обсуждали с первым заместителем генерального директора концерна "Росатом" Джумбери Леонтовичем Ткебучава. Вначале мы просили вакцину для своих сотрудников. Он пошел на встречу, и концерн выкупил вакцину и мы получили препарат", - подчеркнул Авидзба.

Для вакцинации сотрудников требовалось 200 доз, однако, российская компания прислала 500, поэтому появилась возможность привить не только работников "Литфонда", но и всех желающих вакцинироваться.

"Вместе с вакциной к нам прибыли врачи из Москвы, они работают каждый день до 9 сентября включительно. Укол могут сделать не только жители Гагры, Пицунды, но и все желающие", - подчеркнул он.

Для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции необходимо иметь с собой паспорт. Российские медики проводят вакцинацию ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (92)

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