Дороги, энергетика, граница: программа развития Абхазии на 2022-2025 годы

Стороны обсудили проект программы развития Абхазии в 2022-2025 годах и в какие сферы будут направлены средства Инвестпомощи. Репортаж со встречи показало Абхазское телевидение.

Sputnik

Обсуждение рабочих вопросов с делегацией из России президент Абхазии Аслан Бжания начал с последствий стихийных бедствий, которые за прошедшее лето прошли в Абхазии. Бжания отметил, что до сих пор идет подсчет ущерба, однако уже понятно, что это существенные суммы денег для республики.

"Для нас это существенные суммы денег. Это вопрос и проблема, которая нами не прогнозировалась. И мы соответствующее обращение будем делать в правительство, и будем вам благодарны, если вы нам окажете посильную помощь", - сказал президент.

После Аслан Бжания перешел к обсуждению программы развития Абхазии на 2022-2025 годы, которая сейчас разрабатывается и в Кабинете министров Абхазии, и в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Президент выразил свою признательность за финансовую помощь Абхазии со стороны России, однако отметил, что до сих пор не удалось достичь существенных изменений в экономике. В пример он привел высокий уровень безработицы и относительно низкие заработные платы.

"Эту ситуацию надо выравнивать. Вы наверняка знаете о том, что в ноябре 2014 года подписан договор, в рамках этого договора нам необходимо создать единую территорию социально-экономического развития. Она предлагает сопоставимый уровень жизни. Возможности нашей экономики вам хорошо известны. И нам без поддержки России, без инвестиций в инфраструктуру не обойтись. В последнее время очень серьезный интерес к Абхазии проявляет российский частный бизнес. Но частный бизнес вряд ли будет заниматься вопросами инфраструктурных проектов”, - считает он.

Инфраструктура и коммуникаций

Одно из приоритетных направлений для абхазской стороны в новой программе развития - дорожная инфраструктура. По словам главы государства, она нуждается в серьезных вложениях. Это и участок республиканской трассы Псоу-Гагра, и дорога Гагра-Ауадхара, и участок дороги в Ткуарчалском районе, которая ведет к горному озеру.

"Озеро горное безымянное. Это Восточная Абхазия, очень красивое озеро. Участок примерно 22 километра. В следующий раз, когда вы сюда приедете, и у вас будет больше времени, мы обязательно туда поедем. И вы увидите, о чем идет речь. По своей красоте, возможно, даже это то, что затмит Рицинское или Кодорское ущелье", - заверил президент.

Вложений требует и дорога Сухум-Кодор. Два тоннеля в Кодорском ущелье находятся в аварийном состоянии.

"Там в том числе находятся российские пограничные заставы. Два тоннеля находятся в аварийном состоянии. Недавно во время паводка смыло мост и военные подразделения остались без сообщения с большой землей. Правительство приняло срочные меры, мы приобрели армейский мост, установили его в сжатые сроки. Но это не является решением проблемы. У горных рек нрав такой же как у горцев, вроде спокойный, но потом в один момент взрывается как вулкан. И для того, чтобы военные не оказались отрезанными от большой земли, эти вопросы надо решать оперативно. И мы обязательно напишем об этом в нашей программе", - сказал Бжания.

Острым назвал президент вопрос по водоснабжению и канализации. При том, что Абхазия - одна из богатейших стран по водным ресурсам, она из-за изношенности инфраструктуры не смогла обеспечить в нужном количестве и бесперебойном режиме водой всех потребителей, отметил Бжания. По его словам, c учетом того, что планируется рост экономики, потребность в этом ресурсе будет нарастать, и вопрос нужно решать уже сейчас.

Энергодефицит и майнеры

В вопросах электроэнергетики, по словам Бжания, обе стороны уже успели "кое-что сделать", есть подписанная дорожная карта.

"Единственный вопрос, на который я хотел бы обратить ваше внимание - создание технопарка на границе. Этот вопрос надо очень быстро решать. Времени у нас совсем мало. У нас нет ни времени, ни денег. Есть одно желание, энтузиазм", - сказал президент.

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак рассказал, что проект по силам будет отработать до конца года, все технические вопросы уже решены.

"Большой вопрос - добыча криптовалюты. Здесь вы совершенно верно акцентируете внимание на необходимость легализации этой деятельности. Здесь мы никуда не денемся. И тот технопарк, реализацию которого мы сейчас отрабатываем, я думаю, что нам по силам до конца года это сделать. Все технические моменты решены. Остались вопросы купли-продажи электроэнергии, возможности поставок из Российской Федерации. Я надеюсь, этот технопарк будет запущен и основные потребители, которые потребляют больший объем электроэнергии (майнеры - прим.) будут туда переведены. За счет более повышенного тарифа для них перекрестным субсидированием можно будет субсидировать развитие сетей в Абхазии”, - отметил он.

Грабчак подчеркнул, что проблемы энергетической отрасли стоят остро. Причины их возникновения, по его мнению, в недофинансированности инфраструктуры, низких тарифах и низкой собираемости платы за потребленную электроэнергию.

"Конечно же, социально болезненный вопрос - тарифы. Здесь нужно принимать взвешенные решения. Мы понимаем, что только за счет тарифа можно обеспечить поддержание и реновацию тех сетей, которые серьезно изношены. К сожалению, в сети долгое время не вкладывались деньги. То, что сегодня там происходит - ремонт и поддержание по остаточному принципу. Те небольшие инвестиции, которые идут, конечно же, не закрывают все проблемы. Это и вопрос собираемости. Помимо того, что тарифы не обеспечивают перекрытие фактических затрат на эксплуатацию сетей. Надо подтянуть эти два вопроса. И, конечно, мы сможем направить инвестиции в развитие сетей, в первую очередь, в распределительный комплекс", - считает Грабчак.

Заместитель министра энергетики РФ отметил, что Россия в рамках адресной инвестпрограммы помогает в реновации сетей высокого класса напряжения.

"Но к сожалению, это обеспечивает в первую очередь такую транзитную часть, а потребители конечные мало чувствуют это, в виду изношенности сетей. Эта реновация необходима. Мы помогаем реновировать магистральные сети, в частности помогаем повышать пропускную способность с Ачгуара, которая поставляет основную электроэнергию с ИнгурГЭС. Мы надеемся, что к началу следующего года при участии наших специалистов мы закончим реконструкцию этой сети, пропускная способность повысится от 280 до 330 мегаватт. Это существенно позволит нам решить проблемы с дефицитом мощности", - отметил он.

Самый главным вопросом Грабчак назвал подготовку к осенне-зимнему периоду, так как в Абхазии прогнозируется энергодефицит.

"Здесь тоже ищем пути решения. Нестандартная ситуация. К сожалению, деятельность по майнингу возлагает достаточно существенные нагрузки на энергосистему. Есть договоренность, что наши специалисты по первой же необходимости всегда помогают своим коллегам из РУП "Черноморэнерго". И здесь мы вас не бросим даже при развитии каких-то неблагоприятных явлений, в том числе погодных. Мы поможем с восстановлением и обеспечением бесперебойного электроснабжения. С точки зрения поставок тоже отрабатываем вопрос. Правительство Российской Федерации в курсе", - добавил Грабчак.

Проблемы границы

На встрече Аслан Бжания затронул и вопрос пересечения российско-абхазской границы. Он отметил, что граждане России и Абхазии тратят много времени, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт.

"Существенная проблема - режим работы на государственной границе. Сейчас мы, пересекая границу, пользуемся какими-то механизмами для ускорения, но на самом деле наши граждане тратят огромное количество нервов, летом в жару стоят на границе несколько часов. От этого надо уходить. Тем более у нас есть соглашение, которое регулирует вопросы взаимодействия наших пограничников. Тем более что у нас целые пограничные городки на сухопутной границе с Грузией. Там великолепные пограничные городки, как отели четыре звезды. Там идет служба. В большом договоре написано, что мы усиливаем участок государственной границы по реке Ингур, и снимаем на Псоу неоправданные административные воздействия на наших граждан. На встрече с президентом Российской Федерации мы об этом говорили. Я очень рассчитываю на то, что осенью такая встреча будет. Я буду информировать о том, что будет сделано. А пока что ничего не сделано. Надо, уважаемые друзья, это как-то у себя отметить и в этом ключе действовать", - подчеркнул Аслан Бжания.

Морское и железнодорожное сообщение

Президент Абхазии отметил, что в 2021 году возрос поток туристов из России. Все они попадают в республику сухопутным путем. По мнению президента, нужно налаживать морское сообщение.

Подробно Бжания остановился и на состоянии железнодорожной инфраструктуры. По его словам, железнодорожное полотно в "плачевном состоянии".

"Железнодорожная инфраструктура серьезно изношена. Мы готовы рассматривать приемлемые, взаимовыгодные условия совместной деятельности по восстановлению железнодорожной инфраструктуры. Что касается железнодорожного полотна, то там все очень плачевно, 11 тоннелей, около 150 искусственных сооружений. Сами здания вокзалов преимущественно - памятники архитектуры. Если абстрагироваться от экономического аспекта, заглянуть на пять-десять лет вперед, то это все будет оправдано. Эти вопросы надо решить, они волнуют общественность. И мы рассчитываем на ваше понимание и поддержку”, - выразил надежду Бжания.

Серьезной президент назвал проблему с утилизацией твердых бытовых отходов. Несмотря на то, что сейчас намечено строительство полигона в Гулрыпшском районе, по мнению Бжания, это существенно не решит проблему.

"За последние десятки лет мы ничего существенного не смогли сделать в этом ключе. У нас в плане создание полигона, но это не решение проблемы. Это частичное решение проблемы. Есть современные технологий, но они стоят больших денег. К нам обращалась российская компания, которая занимается этим. Мы вам перешлем документы”, - сказал он.

А вот существенные продвижения наметились в вопросе газификации. Аслан Бжания заявил, что уже в этом месяце будет подписан первый совместный документ.

Евгений Грабчак отметил, что "такими темпами" через 10-12 месяцев стороны выйдут на заключение соглашения "по порядку газификации, условиям и возможностям".

Налоговая модернизация и прорыв

Аслан Бжания подробнее остановился и на вопросе собираемости налогов. По его словам, в этом году по сравнению с прошлым, неплохие показатели по собираемости. Однако у республики есть "большие возможности".

"Но все упирается в эффективное администрирование и контроль. Для этого нам нужна поддержка в плане технического оснащения, техника, программное обеспечение. Все то новое, чем пользуется налоговая служба Российской Федерации", - подчеркнул он.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что те технические решения, которые сегодня использует налоговая служба России - одни из лучших в мире, они дают возможность, административно не надавливая на бизнес, повышать собираемость налогов. Это все делается за счет высоких технологий. Снижается возможность ухода от налогов, повышается бюджетная обеспеченность.

"Это именно то, что нужно любому государству для того, чтобы чувствовать свою самостоятельность, экономическую независимость. И мы, представители Российской Федерации, здесь подтверждаем нашу заинтересованность постепенно наращивать, укреплять наши связи, обеспечивать независимость, экономическую безопасность братской Абхазии", - сказал Вольвач.

Вольвач отметил, что ежегодно Россия выделяет средства финансовой помощи для сбалансирования бюджета Абхазии, на реализацию Инвестпрограммы.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы эта помощь продолжалась, развивалась и даже увеличивалась. Нам важно, чтобы в первую очередь народ Абхазии, бизнес Абхазии видел, что эти программы дают результат, что эти результаты видимы и ощутимы, условия для работы инвесторов улучшаются, профинансированные объекты инфраструктуры восстанавливаются, эксплуатируются и функционируют. Это все будет самым главным заделом, чтобы мы с вами расширяли наше сотрудничество", - считает он.

Вольвач отметил, что абхазская сторона правильно указала приоритеты в программе развития Абхазии на 2022-2025 годы, кроме "текущих истории", важны "точки прорыва".

"В нашу новую программу должны войти налоговое администрирование. Очень важно, что вы этот интерес проявляете. Я знаю, что Александр Золотинскович несколько месяцев назад направил обращение на имя Мишустина о том, чтобы безвозмездная техническая помощь в области налогового администрирования была оказана. Это предложение поддержано и Министерством финансов, и Федеральной налоговой службой. Министерство экономического развития, думаю, получит в ближайшее время поручение. Обязательно будет обследована администрируемая среда, будут даны рекомендации, заключено соглашение, Российской Федерацией будут выделены деньги. Не забываем, что к 2025 году у нас выставлено серьезное кипиай (KPI (Key Performance Indicators) – "ключевые показатели результативности" - прим.). Доходы бюджета должны увеличиться на 60%, количество объектов малого и среднего предпринимательства на 25 %, а зарплаты должны подтянуться. Мне кажется, для этого есть все предпосылки”, - добавил он.