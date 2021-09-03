Ветер сорвал крыши с частных домов в Гудауте и повалил деревья

В Абхазии
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В нескольких районах республики в четверг 2 сентября из-за сильного ливня и ветра были повалены деревья и сорваны крыши домов.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Крыши частично или полностью сорвало с двух частных домов в Гудауте, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Одну из сорванных крыш забросило на железнодорожные пути в районе гудаутского вокзала.
В Гудауте на Гагрское шоссе также упало дерево на проезжую часть. Несколько деревьев упали на частные автомобили в Пицунде.
Сотрудники МЧС Абхазии провели расчистку заваленных территорий, разблокировали проезжие части дороги и личные автомобили.
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