Ветер сорвал крыши с частных домов в Гудауте и повалил деревья

В нескольких районах республики в четверг 2 сентября из-за сильного ливня и ветра были повалены деревья и сорваны крыши домов.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Крыши частично или полностью сорвало с двух частных домов в Гудауте, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Одну из сорванных крыш забросило на железнодорожные пути в районе гудаутского вокзала.

В Гудауте на Гагрское шоссе также упало дерево на проезжую часть. Несколько деревьев упали на частные автомобили в Пицунде.

Сотрудники МЧС Абхазии провели расчистку заваленных территорий, разблокировали проезжие части дороги и личные автомобили.

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