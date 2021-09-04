Византийский след в Очамчыре: о чем говорит найденный в Абхазии саркофаг

О том, что известно о саркофаге, почему находка считается уникальной, кого могли похоронить в нем и какова судьба находки, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Свинцовый саркофаг группа исследователей из Абхазии и России обнаружила во время августовской экспедиции. Он был найден недалеко от храма в городище Гюэнос.

"Мы нашли его буквально к концу нашей экспедиции, как на зло. Пришлось работать и днем и ночью, чтобы извлечь саркофаг. Мы сделали первоначальный этап - изъятие с описанием", - рассказывает директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа.

Находка оказалась нелегкой, чтобы ее извлечь из недр, пришлось задействовать восемь пар рук.

Тайны свинцового гроба из Гюэеноса

Во время раскопки часть саркофага отломилась, и из него выпали отдельные кости. Ученые сделали вывод, что в свинцовом гробу похоронили знатного человека в зрелом возрасте. Скорее всего, это был священнослужитель.

"Скорее всего, это священнослужитель, потому что он был похоронен в самом храме. Это человек был непростой. Обычно в храме хоронят людей, связанных с религией", - поясняет заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Ученые не исключают, что в саркофаге ничего, кроме скелета, не окажется - по правилам христианской религии в гроб усопшего ничего не кладут.

Предварительное изучение саркофага показало, что он датируется V-VI веком нашей эры. По словам Александра Скакова, найденный артефакт был сделан либо в Византии, либо по византийскому образцу, и свидетельствует о том, что Абхазия была неотъемлемой частью византийского мира.

Саркофаг перевезли в Абхазский государственный музей. Как отмечает директор музея Аркадий Джопуа, сейчас самое главное - обезопасить и себя, и окружающих, так как неизвестно, от чего умер покоящийся в нем человек. Поэтому вскрывать гроб без привлечения специалистов не будут.

Но до начала изучения содержимого саркофага ученые планируют пригласить в Абхазию специалиста, который отреставрирует артефакт. На это, как отмечает Скаков, уйдет больше недели.

"Сейчас главное - найти человека, который сможет восстановить саркофаг. Это большая работа. Займет она как минимум неделю, а то и больше. После этого нужно пригласить хорошего художника, который сможет сделать хороший, качественный рисунок этого места, что тоже займет не один день. Думаю, до конца осени - к началу зимы мы сможем изучить саркофаг. Конечно, пол и возраст скелета мы восстановим, но сохранность костей не такая уж хорошая, чтобы можно было сделать полноценную конструкцию облика человека. Но то, что можно будет сделать, мы сделаем. Это одна из главных находок этого сезона", - добавляет ученый.

Уникальная находка

Изготовление свинцовых саркофагов широко практиковалось в период, в котором датируется артефакт. Их часто находили практически во всех бывших римских колониях. Как правило, в таких гробах хоронили знатных и богатых людей.

Ранее на территории Абхазии обнаруживали медные и мраморные саркофаги. А вот свинцовых не было. Это первая в своем роде подобная находка. Поэтому открытие абхазских и российских ученых, сделанное в Очамчыре на территории античного города Гюэнос, можно считать уникальным.

"Удивительная находка. На Кубани таких саркофагов нет, в Грузии нет. Такие находки были в Турции. Уникальная для Абхазии", - подчеркивает Александр Скаков.

Аналогичные находки также находили в Англии и Франции. Так, в 2019 году два свинцовых саркофага обнаружили в Англии во время раскопок в английском графстве Суррей. Они оказались одними из самых редких, найденных на территории Великобритании.

Саркофаги были частью группы захоронений древнеримского кладбища. Могилы одинакового размера. В длину - 1,9 метра, в ширину - 0,45 метра - и в глубину - 0,36 метра. Оба гроба изготовлены из спаянных свинцовых листов. Крышки были украшены изображением ракушек - считается, что это было связано с идеей о путешествии в подземный мир.

Ученым установили, что в одном саркофаге был похоронен младенец в возрасте до шести месяцев, а в другом погребен взрослый.

Во Франции же свинцовые саркофаги нашли во время раскопок древнего некрополя в 2020 году. Свинцовые гробы времен Римской Галлии раскопали сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

На территории погребального комплекса ученые обнаружили 15 свинцовых гробов.

Свинцовые саркофаги, найденные во Франции, отличаются от английских тем, что на них нет никаких украшений. Лишь на некоторых из них вырезаны символы в виде буквы "X". Что означают эти знаки пока остается загадкой.

В Очамчыре на античном городище Гюэнос уже три года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых. Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный точно известный античный полис на территории Абхазии. Местонахождение Диоскурии же пока точно не определили.

На античном городище проделан большой объем сложной работы, мощность культурного слоя составляет более пяти метров. Во время раскопок в этом году удалось найти каменное надгробие саркофага, также небольшое золотое украшение. Ранее на территории городища обнаружили плинфы с надписями на арамейском языке.