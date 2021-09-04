В Абхазии
Получить короткую ссылку
141203
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/11/1032238436.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210904/1033154218/Gagrskiy-rayon-ostalsya-bez-sveta.html
На подстанции Гагра-3 произошла авария вечером в субботу 4 сентября. На месте работают специалисты.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Гагрский район остался без света из-за аварии на подстанции "Гагра-3", сообщает "Черноморэнерго".
Авария стала причиной повреждения высоковольтной линии "Адзяпш".
На месте аварии работают службы "Черномоэнерго".
Читайте также: