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Гагрский район остался без света

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (456)
141203
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210904/1033154218/Gagrskiy-rayon-ostalsya-bez-sveta.html

На подстанции Гагра-3 произошла авария вечером в субботу 4 сентября. На месте работают специалисты.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Гагрский район остался без света из-за аварии на подстанции "Гагра-3", сообщает "Черноморэнерго".

Авария стала причиной повреждения высоковольтной линии "Адзяпш".

На месте аварии работают службы "Черномоэнерго". 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (456)

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