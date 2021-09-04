Гагрский район остался без света

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Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 43 человек из 265 протестированных в Абхазии. 256

Минздрав Абхазии получил две машины скорой помощи от Чеченской республики Машины скорой помощи были переданы республике в дар в результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. 327