Начальник российского военного госпиталя рассказал о работе в Абхазии

Госпиталь Минобороны России принял на лечение и консультацию более четырехсот жителей Абхазии с 18 августа.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Работу российского мобильного военного госпиталя в Абхазии облегчает четкое и организованное взаимодействие, сказал в интервью Sputnik глава учреждения Абдулмеджид Магомедов.

"Я второй раз в Абхазии и удивлен тем, что здесь четкое и организованное взаимодействие. Оперативно, молниеносно решаются вопросы, которые возникают, нам очень комфортно в этих условиях работать. Мы дополнительно получаем заряд энергии, когда получаем хороший быт, кормление на высшем уровне, размещение на высшем уровне. Медицинский персонал, который устает, может восстановиться, потому что условия отличные", - говорит он.

Специалист проинформировал, что свою работу, направленную на лечение людей с коронавирусной инфекцией, мобильный госпиталь начинал в прошлом году в Дагестане. Исходя из опыта работы полученный тогда и в первый приезд госпиталя в Абхазию, медикам проще определять эффективное лечение.

"Набрав опыт, мы знаем, какие препараты назначить при различных симптомах, дозировку и как они воздействуют. Работу наращиваем новой практикой, с каждым разом стандарты лечения меняются, не мы меняем, меняют специалисты высокого класса, которые проводят эксперименты", - сказал Магомедов.

Руководитель лечебного учреждения рассказал и о том, как пациенты попадают в российский мобильный госпиталь. "Терапевты на местах принимают больных, они выписывают направления, если есть показания для госпитализации", - сообщил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абдулмежид Магомедов

Магомедов призвал жителей и гостей Абхазии обращаться к медикам незамедлительно при появлении симптомов коронавируса.

"Своевременное обращение за медицинской помощью улучшает качество лечения. Лечить людей, которые поступают в тяжелом состоянии, сложно, особенно людей в возрасте и с сопутствующими заболеваниями. На этот раз количество тяжелобольных больше, потому что штаммы уже другие", - сказал Магомедов.

Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – аппараты ИВЛ и рентгенографии, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, анализаторы крови.