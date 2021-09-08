Жители Сухума передали Минздраву Абхазии более полутора миллиона рублей

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 8 сентября составляет 25716 человек, зарегистрировано 388 летальных случаев, выздоровели 21760 человек.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Жители Сухума передали Министерству здравоохранения Абхазии один миллион 724 тысячи рублей для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Основная сумма из собранных средств будет направлена на приобретение медицинских препаратов и необходимого оборудования по заявке Сухумской инфекционной больницы.

Как пишет ведомство, в Очамчырскую и Ткуарчалскую больницы будет направлено по 200 тысяч рублей. Часть средств будет передана Сухумскому амбулаторному центру на приобретение спецтранспорта.

Минздрав Абхазии выразил глубокую признательность за инициативу и горячее желание помочь родному здравоохранению.