Найдена причина, по которой часть Гудаутского района остается неделю без воды

С вечера вторника водоканал стал подвозить питьевую воду на спецмашинах по мере обращения абонентов.

СУХУМ, 8 сент - Sputnik, Бадри Есиава. Коммунальные службы Гудаутского района обнаружили место повреждения водопроводной магистрали днем в среду 8 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.

"Ситуация прояснилась. Под руслом реки Хипста мы обнаружили место повреждения трубопроводной магистрали. В ней огромная дыра", - отметил Лейба.

Он также добавил, что утром в четверг специалисты приступят к ремонтным работам. Завершить их планируют к вечеру, если все пойдет по плану.

Около недели назад жители части Гудауты и села Лыхны остались без подачи воды.

Коммунальные службы предполагали, что трубопровод мог забиться илом, и искали место затора. С вечера вторника водоканал стал подвозить питьевую воду на спецмашинах по мере обращения абонентов.

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