17:56 09 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.13
  • EUR86.47
Поиск

Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" показала новые работы абхазских художников

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
60 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/09/1033176705.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210909/1033176160/Onlayn-vystavka-IZOlyatsiya-iskusstvo-pokazala-novye-raboty-abkhazskikh-khudozhnikov.html

Совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия открылся первым блоком работ абхазских художников 2 сентября.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Второй блок работ абхазских художников в рамках проекта онлайн-выставки "ИЗОляция-искусство" стал доступен зрителю в четверг 9 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"ИЗОляция-искусство": часть II

На выставке представлены созданные в период пандемии произведения художников Апщи Хагба, Мадины Бигуаа, Дианы Хинтба, Адгура Ампар.

"Работы художников и их размышления в проекте "ИЗОляция-искусство" дают представление о пандемии как о сложном, интересном и глубоком периоде творчества. Художник находится в состоянии самоизоляции задолго до пандемии, такое состояние сопровождает его работу с самого начала - художник всегда работает один, искусство быть одиноким ему знакомо как никому другому", - отметила куратор проекта Эльвира Арсалия.

В первом блоке были выставлены работы Виссариона Цвижба, Руслана Габлия, Виталия Кацба, Нугзара Логуа, Амирана Адлейба, Валетнины Хурхумал, Константина Инал-ипа, которые были созданы в период пандемии.

Посмотреть первую часть выставки можно здесь>>

В рамках проекта будут представлены работы 19 художников. Работы разделены на четыре блока. Еженедельно на сайте Sputnik Абхазия будет представлен один блок.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
История афганской семьи, потерявшей десять человек при авиаударе США
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться