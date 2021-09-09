Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" показала новые работы абхазских художников

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Второй блок работ абхазских художников в рамках проекта онлайн-выставки "ИЗОляция-искусство" стал доступен зрителю в четверг 9 сентября.

На выставке представлены созданные в период пандемии произведения художников Апщи Хагба, Мадины Бигуаа, Дианы Хинтба, Адгура Ампар.

"Работы художников и их размышления в проекте "ИЗОляция-искусство" дают представление о пандемии как о сложном, интересном и глубоком периоде творчества. Художник находится в состоянии самоизоляции задолго до пандемии, такое состояние сопровождает его работу с самого начала - художник всегда работает один, искусство быть одиноким ему знакомо как никому другому", - отметила куратор проекта Эльвира Арсалия.

В первом блоке были выставлены работы Виссариона Цвижба, Руслана Габлия, Виталия Кацба, Нугзара Логуа, Амирана Адлейба, Валетнины Хурхумал, Константина Инал-ипа, которые были созданы в период пандемии.

Посмотреть первую часть выставки можно здесь>>

В рамках проекта будут представлены работы 19 художников. Работы разделены на четыре блока. Еженедельно на сайте Sputnik Абхазия будет представлен один блок.