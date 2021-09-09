Пункт сдачи анализов для проведения ПЦР-тестов открыли в Новом Афоне

Всего в республике десять пунктов сдачи анализов для проведения ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. На базе новоафонской больницы открыт пункт забора ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сообщается на странице Министерства здравоохранения Абхазии в Facebook.

Теперь граждане с подозрением на COVID-19 смогут обращаться в новоафонскую больницу. Открытие пункта состоялось во время визита в Новый Афон главы Минздрава Эдуарда Бутба.

"Эдуарда Бутба сопровождал глава администрации города Темур Отырба. Министр обсудил с руководством больницы рабочие вопросы и выслушал пожелания и предложения врачей для улучшения качества оказания медицинской помощи жителям города", - отмечается в тексте.

Всего в республике десять пунктов, где люди могут сдать анализы на ПЦР-исследование. В Очамчыре и Гагре исследования могут проводить на месте, при районных больницах, все остальные анализы направляются в бактериологическую лабораторию в Сухуме.

В Сухуме – Инфекционная больница, Детская больница и пункт в Новом районе. В Очамчыре, Ткуарчале, Гагре, Гудауте, Гулрыпше пункты расположены при районных больницах. В Гале пункт открыт в здании СЭС, в Новом Афоне - при городской больнице.