17:56 09 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.13
  • EUR86.47
Поиск

Пункт сдачи анализов для проведения ПЦР-тестов открыли в Новом Афоне

© Sputnik / Георгий Зимарев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
94 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/09/1032808285.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210909/1033176945/Punkt-sdachi-analizov-dlya-provedeniya-PTsR-testov-otkryli-v-Novom-Afone.html

Всего в республике десять пунктов сдачи анализов для проведения ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. На базе новоафонской больницы открыт пункт забора ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сообщается на странице Министерства здравоохранения Абхазии в Facebook.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Магомедов о работе российского госпиталя в Абхазии: получаем зарядку от хороших условий

Теперь граждане с подозрением на COVID-19 смогут обращаться в новоафонскую больницу. Открытие пункта состоялось во время визита в Новый Афон главы Минздрава Эдуарда Бутба.

"Эдуарда Бутба сопровождал глава администрации города Темур Отырба. Министр обсудил с руководством больницы рабочие вопросы и выслушал пожелания и предложения врачей для улучшения качества оказания медицинской помощи жителям города", - отмечается в тексте.

Всего в республике десять пунктов, где люди могут сдать анализы на ПЦР-исследование. В Очамчыре и Гагре исследования могут проводить на месте, при районных больницах, все остальные анализы направляются в бактериологическую лабораторию в Сухуме.

В Сухуме – Инфекционная больница, Детская больница и пункт в Новом районе. В Очамчыре, Ткуарчале, Гагре, Гудауте, Гулрыпше пункты расположены при районных больницах. В Гале пункт открыт в здании СЭС, в Новом Афоне - при городской больнице.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
История афганской семьи, потерявшей десять человек при авиаударе США
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться