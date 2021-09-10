Анкваб рассказал о ситуации с задержкой вагонов с топливом, доставляемых в Абхазию

В августе и сентябре текущего года в Абхазии наблюдался дефицит отдельных видов топлива, сложившийся на фоне увеличения количества пассажирских поездов, следующих на юг России, и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Все обращения Абхазии в адрес РЖД были поддержаны, российская сторона помогла серьезно ускорить доставку вагонов с топливом, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании правительства в пятницу 10 сентября.

"Никто ничего умышленно не делает, и никаких сговоров нет ни у кого ни с кем – таковы обстоятельства. И мы самостоятельно их преодолеть не можем, поэтому возникли некоторые сбои, не очень заметные, кстати, если их не раздувать. Но раз такая практика получилась, сейчас мы установили ежесуточный мониторинг. Вот как суточная сводка МВД приходит к нам каждое утро, вот так ко мне на стол ложится сводка о том, что происходит на этом рынке", - сообщил премьер.

В среднем доставка грузов в Абхазию в обычное время в межсезонье занимает от семи до 10 дней, летом 2021 года доставка занимала в отдельных случаях два месяца и более, рассказала на совещании первый вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

"223 вагона с топливом, доставленные в Абхазию в августе, прибыли с опозданием в месяц, по графику они должны были быть доставлены на станцию в Цандрыпш еще в июле текущего года", - отметила Озган.

По ее словам, 395 вагонов с углем и еще 104 коммерческих вагона также были доставлены в республику с существенными задержками более чем на месяц. В общей сложности 722 вагона с грузами за период с июля 2021 года были доставлены в Абхазию с задержкой в более чем полтора месяца.

"Это все говорит о том, что проблемы присутствуют, но российская сторона – Министерство транспорта Российской Федерации и РЖД нам активно в этом вопросе помогают, и я думаю, что мы эту задачу в состоянии решить", – сказала вице-премьер.

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Что касается увеличения цены на топливо в Абхазии, Анкваб напомнил, что в России, где оно закупается, предусмотрены схемы компенсации, которые позволяют удерживать цены на топливо на определенном уровне, бюджет Абхазии не может себе этого позволить.

"У нас нет возможности компенсировать затраты поставщикам в размере четырех, пяти, шести, семи рублей. Ее не было вчера и позавчера", - констатировал премьер.

Очереди на заправках Абхазии стали возникать в начале сентября, на многих из них не было всего ассортимента товара, другие и вовсе были закрыты из-за отсутствия топлива. Похожая ситуация с дефицитом топлива складывалась и в августе.