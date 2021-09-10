"Киараз" приобрел школьные принадлежности для детей из малоимущих семей

Общественная организация "Киараз" оказывает помощь в приобретении канцелярских принадлежностей для детей из малоимущих семей уже шесть лет.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительная общественная организация "Киараз" провела акцию подарков канцелярских товаров для школьников "Первое счастливое сентября".

По словам сотрудницы фонда Кристины Лакоя, обычно акцию проводят в конце августа, но в этом году купленный в России товар задержался.

© Sputnik / Асмат Цвижба «Киараз» приобрел канцелярию для детей из малоимущих семей

В зависимости от того, в какой класс идет ребенок, ему выдается разный набор канцелярских принадлежностей, среди них дневники, тетради, картонная бумага, цветная бумага, краски, циркули, папки для черчения, ручки, карандаши. Всего было закуплено товара на 350 тысяч рублей.

"Многое нам пожертвовали, поэтому заказ был сформирован из того, что необходимо. К сожалению, у нас закончились циркули, цветной картон, цветная бумага и в малом количестве остались 48-листовые тетради в линию. Если появятся добрые люди, которые готовы будут нам пожертвовать, мы будем рады" , - отметила Лакоя.

© Sputnik / Асмат Цвижба «Киараз» приобрел канцелярию для детей из малоимущих семей

По словам сотрудницы фонда, есть подопечные семьи, кому канцелярская помощь выделяется ежегодно, но есть и граждане, которые обратились за помощью впервые.

"Если они подходят под критериям, то мы стараемся помочь, так как в связи с карантином многим семьям тяжело было отправить детей в школу", - сказала она.

Родители школьников поблагодарили фонд и отметили, что помощь "Киараза" неоценима перед началом учебного года.

"Нам нужно благодарить таких добрых людей. Если бы не их помощь, нам пришлось бы очень тяжело, ведь не у всех есть возможность отправить детей в школу на свои деньги", - сказала одна из родительниц.

В 2020 году "Киараз" оказал канцелярскую помощь 800 детям, в этом году школьные принадлежности выданы уже 346 ученикам, что составляет меньше половины тех, кому будут предоставлены комплекты.