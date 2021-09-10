Абхазия попросила финансовую помощь у России для ликвидации последствий стихийных бедствий

Этим летом в Абхазии произошло сразу три стихийных бедствия, ураганный ветер и наводнения нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Ущерб от стихийных бедствий, произошедших в Абхазии в июле и августе, составил более 100 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал министр финансов республики Владимир Делба.

Он сообщил, что государство уже выплатило около 4,5 миллиона рублей гражданам, пострадавшим в результате последствий стихии.

Министр отметил, что для государства первостепенно решить проблемы, связанные с нанесенным ущербом, и добавил что в этих целях правительство обратилось за финансовой поддержкой в Россию, так как самостоятельно справиться со всем объемом задач невозможно.

Сильный ураган обрушился на Абхазию вечером 4 июля, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды. Во время шторма в Гагре утонул российский турист.

Позднее в ночь на 27 июля в Абхазии прошли ливневые дожди, вызвавшие масштабные подтопления в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах. Часть Абхазии была обесточена, несколько районов Сухума и Гулрыпшского района оставались без питьевой воды. Обильные осадки выпали также 16 августа, вследствие потопа вызванного дождями, пришлось эвакуировать людей из частных домов на улице Чанба в Сухуме.