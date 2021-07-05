Штормовой ветер в Абхазии и его последствия: главное

Погода в республике испортилась уже к утру 4 июля. Тогда метеорологи предупредили о ливнях и штормовом ветре на ближайшие сутки.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших не было, но большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

Специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш в интервью радио Sputnik сообщала, что ближайшие сутки в Абхазии прогнозируют сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду. Также она заметила, что улучшение погодных условий в Абхазии ожидается к вечеру понедельник 5 июля.

Что происходило



Как отмечают очевидцы, около 18:00 по республиканской трассе в районе Нового Афона образовалась пробка в несколько километров, в обе стороны. Дорога была заблокирована упавшими деревьями, сотрудники ГАИ организовали реверс. Вдоль трассы упавшие деревья оборвали провода.

Ветер повалил множество деревьев по всей республики и повредил энергосети.

В Мюссере в результате шторма к берегу прибило корабль. Очевидец Денис Юнцев запечатлел это на видео.

"Мы подъезжали к Мюссере примерно в 16:50, порывы ветра были очень сильные и шел ливневый дождь. Попадали деревья и ветки, а когда подъехали к морю увидели корабль, который выкинуло к берегу. Мы пошли, посмотрели, я думаю, что это случилось за час до нашего приезда, пассажиров корабля я не видел", - рассказал он в интервью Sputnik.

Юнцев также сообщил, что у корабля был оторван якорь, он предположил, что судно было пришвартовано, однако сильный ветер оторвал судно от швартовых.

Во время шторма в море в Гагре утонул турист из Саратова Павел Данков 1979 года рождения.

Последствия ливня и штормового ветра

В ликвидации последствий, по словам главы МЧС Льва Квициния, было задействовано более 50 сотрудников ведомства.

Пользователи начали выкладывать в социальные сети последствия ветра.

Большая часть страны и столица остались без света, потому что сильный ветер повредил распределительные энергосети по всей республике.

"Черноморэнерго" сообщало, что повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 киловатт). Все аварийные бригады предприятия были направлены на местах аварий.

К 20:00 стало известно, что в Сухуме создан оперативный штаб по ликвидации последствий, его возглавил Беслан Эшба.

Разрушительная стихия: шквальный ветер в Сухуме

Минобороны Абхазии направило военных для ликвидации последствий стихии.

К 23:00 глава СУЭС Тимур Джинджолия рассказал в обращении к жителям столицы, что часть Сухума удалось подключить к электросетям, ремонтные работы возобновятся утром в понедельник.

Он выразил надежду, что в значительной части города будет восстановлена подача электричества к вечеру 5 июля.

К 02:00 понедельника к завершению подходили работы по очистке проезжей части, чтобы можно было передвигаться по городу, заявил глава Сухума Беслан Эшба в видео, опубликованном на странице администрации в Facebook.

"Оценивается ущерб, там где нужно экстренно предпринять меры, чтобы прикрыть дома, в которых пострадали крыши, проводится специальные работы, максимально обезопасить, чтобы не было затоплений", - добавил Эшба.

Очень серьезный ущерб нанесен линиям электропередач. Глава города отметил, что центральная часть Сухума остается без электричества, во избежание аварийных ситуаций.