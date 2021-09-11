История в миниатюре: частный музей абхазского быта в Бзыбском ущелье

При одном из ресторанов в Бзыбском ущелье Гагрского района основали небольшой музей абхазского быта, где проводят экскурсии для гостей и жителей страны.

О том, какие экспонаты представлены в частном музее под открытым небом, какое было у них прошлое и как их находят, каким был двор абхазского крестьянина, что об этом думают туристы и какое ко всему этому имеет отношение стеклянный мост, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Переворот на арбе и коллекция

В Бзыбском ущелье уже второй год собирают экспонаты для частного мини-музея при одном из местных ресторанов. Авторы идеи – братья Дмитрий и Батал Кокоскерия сделали акцент на абхазском быте, укладе жизни и утвари, которая использовалась в прошлом.

Экспонаты расставлены и вывешены по левую сторону двора под черепичными навесами, поэтому непогода или же солнечные лучи им не страшны. Пройти мимо, не заметив все это, сложно. Первой бросается в глаза традиционная абхазская арба, которая долгие годы служила верой и правдой крестьянам в селе Блабырхуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский двор в Бзыбьском ущелье

Абхазская "колесница" передавалась из поколения в поколение в семье Мурмана Пкин, который проводит экскурсии для туристов и жителей страны по музею. Управлять арбой и использовать ее по назначению его с детства учил отец, и уже в подростковом возрасте он заслужил доверие "рулить" самостоятельно. Однажды это обернулось небольшим ДТП.

"У нас большая семья, и в детстве, конечно же, на этой арбе мы привозили с полей кукурузу, дрова. Как-то раз папа поручил нам с братом доставить домой кукурузу, и так как рельеф нашего села не очень ровный, доехать вплотную до места было сложно. Отец нас об этом предупредил и велел оставить арбу чуть поодаль. Мы решили "пробиться" и в итоге перевернули ее. К счастью, все обошлось. Ни мы, ни быки не пострадали, но сама арба получила небольшие повреждения", - поделился Пкин.

Говорить отцу о произошедшем случае парни не стали, но их отец все же заметил изменения в "кузове" и все понял. По словам Мурмана, несмотря на суровый нрав главы семейства, ругать сыновей он не стал, но воспитательную речь им выслушать все же пришлось.

Музейную коллекцию составляют около 30 предметов. Часть из них авторы проекта нашли у себя дома или у родственников, многое приобрели у жителей сел Абхазии. Пкин не скрывает, что дело это трудоемкое и затратное, но полезное с точки зрения сохранения и популяризации национальной культуры.

В музее представлены предметы быта традиционного абхаза © Sputnik / Томас Тхайцук

В музее представлены предметы быта традиционного абхаза © Sputnik / Томас Тхайцук

В музее представлены предметы быта традиционного абхаза © Sputnik / Томас Тхайцук

В музее представлены предметы быта традиционного абхаза © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук В музее представлены предметы быта традиционного абхаза

"Бизнес бизнесом, но мы захотели в первую очередь привнести в это дело что-то абхазское, чтобы наши гости могли познакомиться с культурой абхазов, укладом жизни и бытом. Также мы здесь организовываем "абхазское застолье", а перед этим проводим экскурсию, рассказываем о предметах, которые здесь представлены", - объяснил он.

Двор абхаза

Традиционный абхазский двор начинается с места, где гость, прибывший верхом на коне, "паркуется". То есть, где может привязать своего скакуна и после пройти в дом. По словам Пкин, у абхазов не было принято доезжать верхом до крыльца жилища, если гость не пришел с какой-то вестью. Поэтому место для привязывания лошадей располагалось чуть ближе к выходу со двора.

В макете традиционного абхазского подворья собраны основные постройки, которые присущи национальному быту. Как рассказал Мурман Пкин, обустройство своего жилища абхаз начинал с забора, и уже потом строил дом и все другие помещения.

В центре макета расположилась акуаскьа (традиционное жилище абхазов - прим.). По правую от нее сторону - столовая, где можно было принимать большое количество гостей, а по левую – апацха (абхазская кухня - прим.), без которой этот двор был бы лишен национального колорита.

© Sputnik / Томас Тхайцук История в миниатюре: частный музей абхазского быта в Бзыбском ущелье

© Sputnik / Томас Тхайцук Миниатюра абхазской "колесницы"

У многих жителей Абхазии в родовых имениях есть ажирьа – семейное святилище, куда в определенные праздничные дни приходят для проведения обряда моления. В макете не забыли указать и это. Также нашли свое отражение в макете миниатюрные колодец, стойло, амбар, курятник и уборная.

Парадная часть абхазского двора накрыта кровлей, что редко встречается у других народов. Пкин поделился своей точкой зрения, для чего нужен навес над воротами.

"Абхаз, когда провожает гостя, не может ему сказать "до свидания" и отпустить его. Он напоследок еще долго может с ним общаться , тем самым подчеркивая, что не хочет отпускать его так скоро. Эти беседы у выхода со двора могли затянуться надолго, а погода не всегда ведь солнечная. Поэтому, думаю, такой навес был необходим", - отметил он.

Автор макета - житель села Блабырхуа Алхас Капба. По словам Пкин, выполнение подобных заказов - больше хобби, нежели постоянная работа для молодого мастера, но с задачей он справился.

"Мы предоставили ему различные старинные рисунки, чертежи традиционного абхазского подворья и помогали в его воссоздании. На это потребовалось около четырех месяцев", - уточнил он.

В музее также представлены чаны для приготовления чачи, плетеные корзины с острым концом для сбора винограда с дерева и с плоским дном для сбора кукурузы, винограда, фруктов с земли, старинные жернова, утюг с откидывающейся крышкой, куда засыпали раскаленные угли или же тлеющие початки кукурузы, бочки для вина, медные кастрюли и сковородки. Всем им по несколько десятков лет.

Владельцы объекта не собираются на этом останавливаться. Они планируют расширять экспозицию и искать новые экспонаты для своего музея среди населения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музейную коллекцию составляют около 30 предметов

Экскурсия и впечатления

Группа туристов из России заинтересовалась представленными в музее под открытом небом предметами. Мурман Пкин провел для них персональную экскурсию и подробно рассказал о традиционном укладе жизни абхазов и их быте.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мурман Пкин

Внимательно выслушав его, Елена из Ижевска поинтересовалась, почему у абхазов нет бани, как у русских, и где они проводят водные процедуры. Мурман объяснил, что в этом плане у местных жителей всегда есть выбор – искупаться можно как в реке, которых в стране предостаточно, так и в стенах дома, но отдельную постройку под эти нужды они в ту пору не возводили.

Елена вместе с подругой Рамилой в Абхазии впервые. Она не скрывает, что ее всегда интересовала бытовая сторона жизни других народов, и импровизированная экскурсия была для нее довольно интересной.

"А у вас есть огороды? У нас в селе огороды обязательны – помидоры, огурцы, зелень разную выращиваем", - спросила Елена и получили развернутый ответ о том, что еще выращивают в Абхазии, помимо перечисленного ею. Среди них была кукуруза, из муки которой в республике уже более ста лет варят мамалыгу. "Абхазский хлеб" гостьи попробовать успели, но признались честно, что мамалыга им не понравилась. Сказали, что им ее подали с каким-то "йогуртом". Вероятно, это был ахарцы (абхазский кисломолочный продукт - прим.).

Пкин им объяснил, что мамалыга сама по себе безвкусная, и ее надо есть с соусами из фасоли, алычи, ореха. В идеале смаковать все это с копченым мясом или же рыбой. Подруги обещали повторить свой гастрономический опыт, следуя этим советам.

Гости из Ижевска находились в Абхазии на тот момент третий день. Местом для отдыха они выбрали Пицунду по рекомендациям знакомых и не пожалели об этом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мурман Пкин провел для туристов персональную экскурсию и подробно рассказал о традиционном укладе жизни абхазов и их быте

"Мы сегодня на экскурсии. Уже были на озере Рица и Голубом озере, на даче Сталина, на нескольких водопадах. Очень все интересно, красиво, и все такие гостеприимные. Словно мы вернулись в СССР. Люди открытые, настоящие. Все хотят помочь, рассказать, подсказать", - поделилась впечатлениями Рамила.

Она также добавила, что главное для нее во время отпуска – это море. В воде и на пляже она может провести с утра до вечера.

Наталья приехала в Абхазию из закрытого города Озерск Челябинской области. По ее рассказу, там расположена атомная промышленность, попасть туда посторонним без специального разрешения невозможно. В Абхазии с этим оказалось все намного проще. Без проблем заехали и путешествуют.

Стеклянный мост

Владельцы ресторана стараются не только сохранить абхазскую культуры и быт, познакомить гостей с национальной кухней, но им также не чужды современные веяния. Например, сейчас там ведется строительство первого в Абхазии стеклянного моста. Он будет соединять два берега реки Бзыбь и по нему можно будет попасть из заведения на поляну, окруженную лесом.

В высоту инфраструктурный объект около пяти метров, а в длину более 30. Ширина пешеходной часть будет равна почти двум метрам. За столами на стеклянной поверхности посетители смогут перекусить, наслаждаясь местными пейзажами.

"Этот мост строится с нуля и будет дополнением к ресторану, где мы сейчас находимся. После его открытия у наших гостей будет возможность пройтись по мосту со стеклянным полом над рекой Бзыбь и попасть на поляну, окруженную лесом, прогуляться там. Также на мосту будут установлены столы, где желающие смогут отдохнуть и перекусить, наслаждаясь пейзажами", - отметил Пкин.

Строительство этого моста ведется второй год. Пкин отметил, что авторы проекта надеются завершить работы к началу следующего курортного сезона, если все сложится в финансовом плане и не помешает пандемия коронавируса.