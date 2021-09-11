Борьба за справедливость: принцип жизни Антонины Хашба

О ее непростом жизненном пути, борьбе за справедливость и интересы абхазского народа, а также преподавательской деятельности, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Антонина Хашба родилась в семье выдающегося абхазского ученого, первого директора Абхазского научного исследовательского института краеведения (ныне АБНИИ - прим.) Арсения Константиновича Хашба. За свою недолгую, но яркую жизнь, Арсений Константинович преуспел в науке. Он был учеником самого академика Марра.

Завершив аспирантуру и защитив диссертацию, в 1932 году молодой ученый возвращается в Абхазию, где его назначают директором АбНИИКа. На родине он активно занимается научной деятельностью. Работает над изданием сборника "Академик Н.Я. Марр о языке и истории абхазов", пишет ряд статей по абхазскому языку, большое внимание уделяет вопросам усовершенствования абхазского литературного языка, его взаимоотношению с диалектами. Арсений Хашба поддерживает составленный Марром "аналитический абхазский алфавит" на латинской графической основе. Но ему не суждено было завершить многие начатые исследования.

Во второй половине 30-х годов ХХ века над Абхазией сгущаются тучи. Начинается уничтожение абхазской политической и интеллектуальной элиты. Под удар попадает и директор АбНИИКа Арсений Хашба.

"Одним из обвинений было, то, что Институт не занимался проблемами "братского грузинского языка", а занимался проблемами северокавказских языков. Другое обвинение, что он был против перевода абхазского алфавита на грузинскую графическую основу. Третье - что Арсений Хашба будущее абхазского государства видел в качестве горской республики", - отметила в одном из интервью Антонина Хашба.

После ареста Арсения Хашба, та же участь могла постигнуть и его семью. Для того, чтобы спасти детей, супруга Арсения Константиновича увозит старшую дочь в Среднюю Азию, среднюю - оставляет бабушке, а младшую, Антонину, отдает на воспитание семье Махаза Хашба, троюродного брата Арсения. Ей меняют отчество. И потому основную часть жизни ее знали, как Антонину Махазовну. Несколько лет назад дочь репрессированного восстановила свое истинное отчество.

© Foto / предоставила Илона Кураскуа Антонина Хашба (справа) с супругом Валерием Кураскуа и дочерьми Камой и Илоной

Арсения Хашба расстреляли в 1941 году. В 1956 году молодой ученый был реабилитирован, а в пришедшей родственникам бумаге фарисейски было написано, что он умер от рака желудка.

Долгое время Антонина Арсеньевна пыталась установить судьбу своего отца, но следственного дела не оказалось в Сухуме.

"Кто-то говорил, что его расстреляли в Сухуме, кто-то, что в Тбилиси. По воспоминаниям одного абхаза по фамилии Аргун, которому тогда было 19 лет, мой отец еще здесь в Сухуме после допроса вышел с вырванными ногтями и окровавленными руками. На нем была майка и пиджак. Он был интеллигентом, учеником Академика Марра, учился в ленинградской аспирантуре. И странно было видеть его в майке и накинутом пиджаке. Парень рассказывал, что Арсений Хашба снял с себя пиджак и отдал ему, сказав, что вряд ли он ему больше понадобится. Поэтому существовала версия о том, что его расстреляли в Сухуме", - вспоминала в интервью Антонина Хашба.

Но через какое-то время в поезде, на котором всех везли в Тбилиси, этот же парень вновь встретился с Арсением Хашба. Это стало основанием для предположения, что Хашба расстреляли в Тбилиси.

Антонине Арсеньевне (Махазовне) удалось узнать, по какой статье осудили отца, благодаря известному абхазскому историку Станиславу Лакоба, который нашел материалы в заграничных архивах.

Борьба за университет

Антонина Хашба по следам отца Арсения занялась наукой. После окончания Сухумского пединститута она проработала преподавателем истории в Пицундской школе. В 1963 году ее назначили лаборантом кафедры истории КПСС Сухумского Госпединститута, а уже оттуда направили в аспирантуру Тбилисского Госуниверситета.

В 1972 году Антонина Арсеньевна (Махазовна) защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а уже в 1975 году ей присвоили звание доцента. В 70-е годы Хашба назначается заместителем декана историко-юридического факультета. Историк специализируется на 20-м веке.

© Foto / предоставила Илона Кураскуа Антонина Хашба (справа)

Антонина Хашба работает и в Абхазском научно-исследовательском институте, первым директором которого был ее отец. Здесь же вместе с ней трудится ее старшая сестра Римма, которая занимается изучением фольклора.

В 80-е годы помимо научной деятельности Антонина Арсеньевна (Махазовна) принимает активное участие в общественно-политической жизни Абхазии, отличает ее активная гражданская позиция. Она входит в ревизионной комиссии организации "Аидгылара", которая в итоге сыграет ключевую национально-освободительном движении.

В 1989 году грузинские власти предпринимают попытку ликвидировать Абхазский госуниверситет. Антонина Арсеньевна (Махазовна) входит в "Комитет защиты прав Абхазского государственного университета". Его участники обращаются к университетам мира с письмом, в котором говорится о разделении Абхазского университета по национальному признаку, дается оценка грузинскому национализму. Подписанты просят проявить солидарность с Абхазским университетом, выразить свой протест и где это возможно, пересмотреть отношений с Грузией.

"Она была одним из организаторов комитета по спасению университета, активно боролась за сохранение университета, как абхазского. Это стало весьма важным событием в предвоенный период", - отмечает историк Сослан Салакая.

© Foto / предоставила Илона Кураскуа Антонина Хашба (сидит в центре)

Позже, когда началась Отечественная война народа Абхазии, Антонина Арсеньевна отстаивала права абхазов уже в Москве. Она участвовала в митингах, шествиях, пикетах в поддержку Абхазии.

"Антонина Арсеньевна была активным участником во всех этих событиях. Она не могла остаться в стороне, она всегда болела и переживала за интересы своего народа, своей страны. Находясь в Москве она также помогала нашим раненым, которых отправляли туда на лечение", - отмечает ее коллега, историк Аслан Авидзба.

Строгая, но справедливая

После войны Авидзба становится студентом Антонины Хашба, пишет под ее руководством дипломную работу. По его словам, период был очень сложный как для студентов, так и для преподавателей.

"Преподаватели и студенты прошли очень серьезные испытания. И это нас сближало. То отношение, которое тогда было между преподавателями и студентами, отличается от сегодняшнего. После войны, после стольких потерь люди больше ценили и уважали друг друга. Тогда была большая проблема с учебными пособиями, специальной литературой, потому что в оккупированном грузинами Сухуме сожгли архив. Я помню, Антонина Арсеньевна говорила, что ее личную библиотеку тоже сожгли. И каким-то образом преподаватели справлялись. И нам было стыдно прийти на лекцию и обманывать, если не смогли подготовиться, то признавались в этом честно, а если выходили отвечать, то стыдно было ответить плохо", - вспоминает Авидзба.

По словам историка, Антонина Хашба запомнилась ему как строгий, но справедливый преподаватель.

"Позже она стала моим научным руководителем. Я писал дипломную работу на тему только что закончившейся войны. На кафедре мне назначили ее научным руководителем. Она сама об этом не знала. Когда я ее встретил случайно, сказал, что она будет моим научным руководителем. Она ответила: "Без меня меня женили". Она на это отреагировала, как мне тогда показалось, странным образом, я подумал, что мне придется нелегко. Но потом выяснилось, что это просто было методом устрашения с ее стороны, чтобы я отнесся более ответственно", - отмечает он.

Уже через десять лет после окончания университета, Аслан Авидзба и Антонина Арсеньевна становятся коллегами, которой заведует Хашба. И в этом, как признается Авидзба, ее заслуга.

"Именно она заставила меня поверить в то, что я смогу преподавать, что из меня может выйти неплохой преподаватель. Она уговорила меня отбросить все сомнения. Я, честно говоря, не чувствовал себя способным преподавать. С января 2005 года я стал преподавателем", - признается Авидзба.

Антонина Хашба уже более 20 лет заведует кафедрой истории, археологии и этнологии Абхазии. По мнению Аслана Авидзба, это говорит о ее таланте.

© Foto / предоставила Илона Кураскуа Антонина Махазовна с коллегами из Абхазского Государственного университета

"20 лет руководить людьми без конфликтов, представлять их интересы в вышестоящих органах… Это говорит о ее таланте, человеческих и профессиональных качествах. У меня как-то были проблемы со здоровьем. Антонина Арсеньевна так переживала, так поддерживала. Она не только ко мне так относится, но и ко всем окружающим. Для нее в первую очередь важны человеческие отношения, при этом не преследуя каких-то меркантильных целей. Антонина Арсеньевна яркий, а уже редкий представителей людей, которые умеют дружить бескорыстно", - добавил он.