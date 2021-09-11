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Скончался бывший глава Очамчырского района Станислав Амичба

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В Абхазии
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Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер "Ордена Леона" Станислав Амичба руководил Очамчырским районом с мая 2020 года по февраль 2021 года.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Бывший глава Очамчырского района, государственный и общественный деятель Станислав Амичба скончался возрасте 71 года, сообщают его родственники.

Экономист по образованию Амичба возглавлял Очамчырский район чуть менее года, с мая 2020-го по февраль 2021-го. 

В 2004 году и в 2009 году Станислав Амичба избирался депутатом Собрания Очамчырского района. С 2007 по 2015 годы он был главой администрации поселка Дранда Гулрыпшского района.

Станислав Амичба участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, был заместителем командира 1-го полка Восточного фронта, награжден "Орденом Леона".

Амичба похоронят в родовом имении в селе Джгярда Очамчырского района во вторник 14 сентября.

Ровно год назад Станислав Амичба давал интервью радио Sputnik, которое вы можете послушать здесь:

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