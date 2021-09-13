Приложение добра: фонд "Ашана" встретился с создателями площадки Tooba

Благотворительная платформа Tooba была основана в 2019 году дагестанцем Рамазаном Меджидовым. "Ашана" сотрудничает с проектом с июля 2019 года.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" провел встречу с представителями благотворительной платформы по сбору средств Tooba 13 сентября.

По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, приложение Tooba упрощает путь между благотворительными фондами и теми, кто готов пожертвовать деньги на благое дело. За время сотрудничества фонду удалось собрать более четырех миллионов рублей на реализацию 31 проекта, среди которых сборы на лечение тяжелобольных детей, сборы на организацию лечения и оказание гуманитарной продовольственной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, на ведение административно-хозяйственной деятельности фонда.

"Увеличилось количество сборов и людей, которым мы помогаем. Потому что до закрытия сбора на одного ребенка мы не открываем сбор на другого. Площадка дала возможность вести сбор средств параллельно, и если мы в месяц помогали двум или одному ребенку, то благодаря приложению можем помогать пятерым детям. Если в конце года мы собирали шесть-восемь миллионов рублей, сейчас это порядка 10 миллионов рублей. Для нас это большое подспорье. Надеюсь, мы будем долго сотрудничать с Toobа, и количество детей, которым мы помогли, будет возрастать", - сказала она.

Коммерческий директор проекта Зубайра Магомедов отметил, что все участники платформы ставили перед собой цель быть причастными к добру и привлекать других людей к помощи благотворительным проектам.

Команда Tooba впервые побывала в Абхазии и отметила красоты страны, выразив надежду на то, что республика будет активно развиваться во всех сферах.

Tooba – это бесплатная краудфандинговая платформа для благотворительных фондов, созданная в Дагестане Рамазаном Меджидовым в 2019 году. За три года приложение собрало более 250 миллионов рублей, помощь получили более 60 тысяч человек.

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