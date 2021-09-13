В Посольстве России в Абхазии назвали неприемные дни в сентябре

Прием посетителей будет временно приостановлен по техническим причинам, как отметили в российском посольстве.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет вести прием посетителей 16, 17 и 18 сентября, об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

В целях предотвращения распространения коронавируса в консульский отдел Посольства России в Абхазии допускаются не более шести посетителей одновременно и только в медицинских масках.

Ранее временно, со 2 по 8 сентября, приостанавливался прием заявлений на оформление биометрического (десятилетнего) паспорта.

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