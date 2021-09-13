МВД Абхазии задержан закладчик наркотиков из Сочи

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Временно проживающий в Абхазии житель Адлерского района Сочи Павел Кротов был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и уголовного розыска КПП "Мюссера". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При личном осмотре у Кротова был обнаружен сверток с белым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это метадон весом свыше 90,5 грамм.

По данным МВД, Кротов приобрел метадон, используя координаты, переданные через мессенджер Telegram. Он нашел закладку в Сухуме в районе железнодорожного вокзала и собирался в дальнейшем сбывать наркотик.

Следствие также установило, что мужчина ранее уже реализовывал тайные закладки в Гагре, в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта.

Сотрудники УКОН обследовали этот объект и обнаружили там восемь свертков с психотропным веществом амфетамином общей массой порядка 73,5 грамм.