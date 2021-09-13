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МВД Абхазии задержан закладчик наркотиков из Сочи

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210913/1033200168/MVD-Abkhazii-zaderzhan-zakladchik-narkotikov-iz-Sochi.html

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Временно проживающий в Абхазии житель Адлерского района Сочи Павел Кротов был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и уголовного розыска КПП "Мюссера". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

При личном осмотре у Кротова был обнаружен сверток с белым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это метадон весом свыше 90,5 грамм.

По данным МВД, Кротов приобрел метадон, используя координаты, переданные через мессенджер Telegram. Он нашел закладку в Сухуме в районе железнодорожного вокзала и собирался в дальнейшем сбывать наркотик. 

Следствие также установило, что мужчина ранее уже реализовывал тайные закладки в Гагре, в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта.

Сотрудники УКОН обследовали этот объект и обнаружили там восемь свертков с психотропным веществом амфетамином общей массой порядка 73,5 грамм. 

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