Госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 500 пациентов с COVID

Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Медики мобильного военного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, приняли на лечение и консультацию более 500 жителей Абхазии с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Из общего числа амбулаторно 398 человек и стационарно 165 человек для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий.

В госпитале трудятся сто медицинских работников, они работают посменно.

Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

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