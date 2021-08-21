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Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1480)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210821/1033078517/Mobilnyy-gospital-skhema-raspolozheniya-v-Sukhume-.html

Мобильный госпиталь Министерства обороны России приехал в Абхазию для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ночь на 18 августа и разместился на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Уже на следующий день в госпитале приняли первых пациентов.

По данным на 20 августа, в мобильном госпитале лечится 21 пациент, двое из них – в реанимации. Руководство мобильного многопрофильного госпиталя находится в постоянной связи с Минздравом республики, который снабжает подразделение кислородом и обеспечивает транспортировку больных с COVID-19.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости готов принять до 150 человек. При этом 46 из 100 мест оборудованы кислородным обеспечением. 

Госпиталь оборудован 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Госпиталь полностью изолирован от гостей и персонала пансионата "Айтар", любые контакты с больными исключены. К госпиталю сделаны отдельные въезды. Для пациентов и персонала госпиталя оборудован отдельный пищеблок и прачечная. 

Сами военные медики проживают на территории Государственной дачи недалеко от "Айтара". Сколько госпиталь пробудет в Абхазии зависит от эпидобстановки.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1480)

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