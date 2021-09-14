Начало учебы в Абхазском госуниверситете перенесли

Занятия у студентов первых курсов Абхазского государственного университета начались 6 сентября, учащиеся остальных курсов должны были пойти в университет 15 сентября.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начало учебы в Абхазском госуниверситете со второго по пятый курсы перенесли на 20 сентября, рассказал Sputnik первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

"Такое решение было принято, чтобы начать с новой учебной недели. Университет готов и завтра начать, как и предполагалось, но решили с понедельника, так как планирование учебного процесса идет по неделям. И потом, ситуация по COVID-19 начала меняться, хотим получить более полную информацию от наших соответствующих служб", - подчеркнул он.

Маландзия также отметил, что в ректорат регулярно консультируется с санитарно-эпидемиологической службой.

"В последние два дня вроде бы как начался подъем, поэтому остерегаемся, нужно выстроить такое расписание, такую схему занятий, чтобы минимизировать количество людей одномоментно находящихся в университете", - добавил проректор.

Виктор Маландзия сообщил, что студенты первых курсов университета начали учебу с 6 сентября. Он также проинформировал, что приняты меры, связанные с обеспечением правил эпидемиологической безопасности в Абхазском госуниверситете, в том числе организация двухсменного учебного процесса.

Ранее отмечалось, что студенты и преподаватели должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования: ношение масок, обработка рук дезинфицирующими средствами и соблюдение социальной дистанции.

В этом году документы в Абхазский государственный университет подали 689 абитуриентов, из них к зачислению представлены 588 человек. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В конце августа помещения и прилегающая к АГУ территория была продезинфицирована специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшими в республику для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.