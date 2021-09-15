Комиссии заседает по мере необходимости поочередно на территории государств, согласно межправительственному соглашению Абхазии и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Седьмая сессия абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству пройдет в Сухуме 16-17 сентября, сообщается на сайте Кабмина.

Стороны обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки.

Также будет рассмотрен вопрос о возможном общем допустимом улове хамсы в зимнюю путину и об условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота Российской Федерации в водах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия.

Возглавит комиссию вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев.