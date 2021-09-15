18:41 15 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.85
  • EUR86.07
Поиск

Сессия абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству пройдет в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
92 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/0f/1033212077.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210915/1033212388/Sessiya-abkhazo-rossiyskoy-komissii-po-rybnomu-khozyaystvu-proydet-v-Sukhume.html

Комиссии заседает по мере необходимости поочередно на территории государств, согласно межправительственному соглашению Абхазии и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Седьмая сессия абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству пройдет в Сухуме 16-17 сентября, сообщается на сайте Кабмина.

Стороны обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки.

Также будет рассмотрен вопрос о возможном общем допустимом улове хамсы в зимнюю путину и об условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота Российской Федерации в водах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия.

Возглавит комиссию вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Самые яркие и откровенные образы Met Gala 2021
Михеев об интеграции России и Беларуси: Запад будет беситься и долбить нас санкциями
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться