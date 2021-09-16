Энергетики продолжают ремонтные работы на ВЛ "Псоу"

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. На высоковольтной линии электропередачи "Псоу" восстановлены три из пяти обрушившихся опор электропередач, монтаж четвертой и пятой опор продолжается, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
29 июля были повреждены магистральные и воздушные линии электропередачи "Псоу", а без них, по словам энергетиков, невозможно осуществить переток электроэнергии из России.
20 августа президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с членами Кабмина и руководителями предприятий.
На совещании было заявлено, что к ремонту стратегической для республики ВЛ "Ачгуара" приступить пока невозможно, так как необходимо ликвидировать последствия повреждений магистральных и воздушных линий электропередачи "Псоу".
На тот момент, 20 августа, на финансирование ремонта ВЛ "Ачгуара" и "Псоу" было выделено 84 миллиона рублей.
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