Абхазо-российская комиссия по рыбному хозяйству начала работу в Сухуме

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Седьмая сессия абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству начала свою работу в Сухуме в четверг 16 сентября.

Открывая встречу, заместитель министра сельского хозяйства Абхазии, руководитель абхазской делегации Артуш Сарибекян поприветствовал российских коллег и выразил уверенность в плодотворной работе.

"Мы собрались для проведения седьмой сессии абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству, несмотря на эпидемиологическую обстановку, вам удалось сегодня приехать, и я вас приветствую. Надеюсь, что сегодняшнее заседание пройдет в том же духе, как оно обычно проходит, без всяких недопониманий, мы проводим уже седьмую сессию. Это говорит о том, что в этой области мы находим точки соприкосновения", - подчеркнул он.

Руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, руководитель российской делегации Игорь Рулев отметил высокий статус комиссии.

"Утром у меня состоялась встреча с премьер-министром республики, а также с вице-премьером Бесланом Цибовичем Джопуа, который курирует деятельность нашей комиссии со стороны абхазской делегации. Подобные встречи, прием со стороны премьер-министра, вице-премьера лишний раз являются подтверждением того, что Республика Абхазия на самом высоком уровне готова внимательно наблюдать за вопросами, связанными с рыбным промыслом в Черном море, за освоением наших совместных запасов", - сказал Игорь Рулев.

На сессии, которая будет продолжаться два дня, стороны, в частности, обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры в 2020-2021 годах, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки и результатах совместных российско-абхазских научных исследований.

В ходе сессии будет также обсуждаться проделанная абхазской стороной работа по принятию закона о рыболовстве и утверждению правил рыболовства в морских водах Абхазии.

Кроме того, стороны определят размер общего допустимого улова хамсы в осенне-зимнюю путину 2021-2022 в морских водах Абхазии, будет определено количество и условия работы рыбодобывающих судов РФ, осуществляющих промысел хамсы в водах Абхазии.