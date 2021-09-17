Анкваб провел совещание по вопросам электроснабжения Абхазии

Совещание было проведено в соответствии с поручениями президента Абхазии Аслана Бжания по выходу из энергетического кризиса.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по проблемам энергетической отрасли страны с участием вице-премьеров, глав администраций городов и районов, руководства "Черноморэнерго" и районных электросетей, сообщается на сайте Кабмина.

Борьба с майнингом криптовалют в республике не дала ощутимых результатов, отметили участники совещания. Несмотря на активное содействие МВД и СГБ в этом вопросе, изменить ситуацию коренным образом не удалось.

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Среднесуточное потребление электричества в Абхазии растет на фоне изношенности распределительных сетей и отсутствия материально-технической базы для обновления инфраструктуры, что приводит к энергодефициту и неустойчивому электроснабжению населения.

При этом собираемость платы за потребленную электроэнергию в Абхазии остается крайне низкой. Согласно приведенным на встрече данным, лишь два района страны – Гальский и Ткуарчальский – добились на текущий момент высоких результатов по платежам.

По мнению участников совещания, продвижения в решении проблем энергоотрасли Абхазии можно достичь через комплекс мер – "усиление работы по выявлению майнеров, ужесточение контроля за подключением к электросетям, применение мер административного воздействия на неплательщиков, совершенствование нормативно-правовой базы, активного внедрения во всех регионах приборов учета потребления электроэнергии".

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила, что сейчас решается вопрос реализации первого этапа проекта по внедрению системы учета энергопотребления юридическими и физическими лицами, в соответствии с договоренностями с российской стороной.

Во исполнение поручений главы государства премьер-министр Анкваб заявил о готовности принять предложение российских коллег об оказании ими организационной и управленческой помощи для выхода из сложившейся ситуации в энергетической отрасли.

20 августа Аслан Бжания поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС, выразив недовольство тем, что в этом направлении недостаточно эффективно ведется работа.