Конфисковать нельзя вернуть: как в Абхазии борются с майнингом

Два миллиона четыреста тысяч рублей - это сумма, которую на конец июля должны были выплатить в государственный бюджет жители Абхазии за незаконную добычу криптовалюты на территории республики.

В Абхазии официально запрещен майнинг криптовалюты. Однако деятельность продолжают осуществлять незаконно. Массовые установки криптоферм привели к еще большей изношенности электросетей. Власти уже почти год ведут борьбу с этой деятельностью.

О том, как в республике пытаются пресечь работу криптоферм, в каких случаях конфискуют майнинг-оборудование, какова судьба изъятых аппаратов и как уплачиваются штрафы за незаконную деятельность, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Когда конфискуют майнинг-аппараты?

Борьбой с незаконной добычей криптовалюты в Абхазии занимаются сотрудники силовых структур, Госстандарта и “Черноморэнерго”.

По словам заместителя начальника Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Дмитрия Зантария, после выявления криптоферма отключается, а на нарушителя составляется материал для наложения административного штрафа. Согласно абхазскому законодательству, штраф составляет двадцать минимальных размеров оплаты труда (МРОТ - 60 рублей - прим.) за каждый киловатт мощности незаконно подключенного к сетям оборудования.

При рецидиве ревизионные органы уже изымают майнинг-оборудование, оно отправляется в специальное хранилище МВД республики. А штраф за нарушение уже составляет 50 МРОТ за каждый киловатт мощности незаконно подключенного оборудования.

"После принятия решения судом и полной уплаты штрафа оборудование возвращается собственнику с условием вывоза за пределы Абхазии при сопровождении сотрудников правоохранительных органов. На сегодняшний день стоит задача сократить нагрузку на электросети Абхазии, в связи с этим мы вынуждены требовать вывоза оборудования за пределы страны, так как гарантировать, что это оборудование после возврата не будет снова работать мы не можем", -поясняет Зантария.

Для перевозки оборудования нужно оформить таможенную декларацию, написать заявление на имя начальника таможенного поста, иметь счет-фактуру. Также необходимо оплатить таможенный сбор, который составляет 0,1 процента от таможенной стоимости товара. По данным на середину августа, из отключенных 4700 майнинг-аппаратов 1100 уже вывезли за пределы страны.

Если же при этом человек нарушает в третий раз, то по решению суда у него могут конфисковать оборудование в пользу государства. Однако таких прецедентов пока не было.

Зачем государство берет на себя допрасходы?

На оборудование хранилища для размещения конфискованных майнинг-аппаратов, как сообщили в Министерстве финансов, из республиканского бюджета было потрачено 1,2 миллиона рублей. Сейчас уже понятно, что одного помещения недостаточно. На ремонт дополнительного склада планируют направить еще полтора миллиона рублей.

"В связи с тем, что деятельность органов государственной власти направлена на выполнение государством своих функций по обеспечению порядка и соблюдения законодательства Республики Абхазия, то финансовое обеспечение указанных расходов, осуществляется за счет средств республиканского бюджета”, - объясняет расходы главный специалист отдела бюджетной политики Минфина Абхазии Хамида Дзидзария.

При этом государство планирует компенсировать расходы на хранение конфискованного оборудования за счет штрафов, которые судами выписываются правонарушителям.

По данным на середину августа, по всей республике отключено 4700 единицы майнинговых аппаратов. В судебном производстве находятся иски на более чем 14 миллионов рублей. Уже приняты решения о взыскании штрафов на общую сумму три миллиона рублей. Однако, как рассказали в Минфине, из этой суммы уплачено всего 565 тысяч 700 рублей.

"По состоянию на 1 августа судами общей юрисдикции и арбитражным судом Республики Абхазия приняты решения о взыскании штрафов за нарушение ввода в эксплуатацию энергообъектов в объеме 3 миллиона рублей. К административной ответственности привлечены 35 физических лиц и 6 юридических лиц. Из общего объема штрафов в Республиканский бюджет поступило всего лишь 565 700 рублей. Истцом от имени государства за нарушение статьи 94.1 КоАП является Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В случае, если Госкомитет не получает возможности взимать штрафы, то исполнительные листы передаются судебным исполнителям”, - добавила Хамида Дзидзария.

При этом к середине августа в Службу судебных исполнителей попало всего три судопроизводства. Из них один нарушитель выплатил штраф в размере пять тысяч 400 рублей. С остальными двумя нарушителями ведутся работы.

"У одного штраф в размере 84 тысячи рублей, у другого 112 тысяч 800 рублей. Эти штрафы еще не уплачены. И не знаю даже, как с них взыскать. Как они объясняют, они не имеют отношения к криптофермам, а они всего лишь работали охранниками на объектах", - объяснил начальник Службы судисполнителей Зураб Барциц.

В соответствии с кодексом Абхазии о судопроизводстве по делам об административном правонарушении, штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вступления постановления суда в законную силу. Исключение может быть только в случае отсрочки или рассрочки.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "О порядке сокращения размеров, подлежащих уплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты", при уплате штрафа не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения постановления суда, сумма сокращается до 50%.

К судебным же приставам материал направляется лишь в случае неуплаты штрафа в установленный срок.

Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до марта 2022 года, запрещен и ввоз оборудования для майнинга на территорию республики. Такие меры приняты в связи с резким увеличением энергопотребления в стране и повышенными нагрузками на и без того изношенные электросети.