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Первые избиратели проголосовали на выборах в Госдуму в Гагре и Гудауте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (15)
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Девять участков для голосования на выборах в Госдуму России открылись на территории Абхазии в 08:00 в воскресенье 19 сентября.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Первые избиратели проголосовали на выборах в Госдуму России в Гагре и Гудауте, сообщили корреспонденту Sputnik председатели избирательных участков в воскресенье 19 сентября.

"Все избирательные участки открылись вовремя – в 8:00. Насколько мне известно, никаких срывов на территории Абхазии не было. Первые люди уже зашли и проголосовали. Подходят еще. Все идет по плану без срывов и замечаний. Сейчас в очереди стоит примерно 150 человек", - рассказал председатель избирательной комиссии в Бамборской средней школе Олег Павлов.

Активность наблюдается также на Гагрском избирательном участке. По словам председателя комиссии Сергея Ткаченко, за первые 15 минут с начала выборов проголосовали не меньше 15 человек.

"На улице тоже небольшая очередь, так как мы пускаем по санитарным нормам в зал немного людей. И все должны быть в масках", - уточнил он.

Девять участков для голосования на выборах в Госдуму России открылись на территории Абхазии в 08:00 в воскресенье 19 сентября.

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (15)

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