Гражданский долг: как открылись участки для голосования в Госдуму в Сухуме

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации в Абхазии проходят в воскресенье 19 сентября. Съемочная группа Sputnik побывала на избирательных участках в Сухуме.

Проголосовать за кандидатов в Государственную Думу в Абхазии можно на девяти избирательных участках, все они открылись в 8:00. Участки работают в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.

Асмат Цвижба, Sputnik

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С восьми утра на участке в Сухумской школе №10 образовалась очередь из желающих отдать свой голос. В основном это были люди пенсионного возраста, реже молодежь.

Сотрудники избирательной комиссии строго следили за соблюдением всех антиковидных мер. Избирателей не запускали без защитных масок, которые при желании можно было получить на месте. Каждому у входа выдавали ручки, а на участке в Сухумской школе №5 попросили надеть перчатки и измерили температуру.

Чтобы не образовалось скопление людей в помещении, избирателей запускали группами.

Мнение избирателей

Одной из первых свой голос отдала жительница Сухума Валентина. На вопрос, что ее подвигло встать рано утром и прийти на избирательный участок, она ответила, что "чем раньше, тем лучше".

"Я пришла на голосование, потому что мы хотим мира, чтобы было чистое небо над нами, чтобы дети могли хорошо учиться, пенсионеры имели возможность везде ездить, отдыхать", - сказала она.

Избиратели отметили, что считают своим гражданским долгом проголосовать, так как у них есть российское гражданство, и они могут пользоваться бесплатными услугами, получать пенсии и бесплатное образование в России.

"Кроме того, мы все же братские народы", - сказал один из голосующих.

Подруги Алла и Марина признались, что голосуют, потому что верят, что жизнь после этого "станет лучше, чем сегодня".

"На выборы надо ходить, голосовать, чтобы жизнь улучшить свою. Надеюсь, что мой выбор может что-то изменить", - сказала Алла.

Были среди голосующих и представители молодого поколения.

"Я всегда голосовала. Мне кажется, это важно для общества. Мы молодое поколение, хотим, чтобы у нас было светлое будущее, надеемся, что это будет так", - сказала жительница столицы Лана.

Среди избирателей были и жители городов России, которые проводят отпуска в Абхазии. Турист из Санкт-Петербурга Андрей, сказал, что пришел голосовать за будущее родины.

Елена приехала в Абхазию из Екатеринбурга. Прежде, чем пойти загорать, она пришла отдать свой голос.

"Это гражданский долг. Каждый гражданин должен сделать свой выбор, от этого зависит исход голосования", - добавила она.

Проголосовать на участках в Абхазии можно будет до 20:00. Промежуточные итоги голосования подведут в 12:00 и 16:00.

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