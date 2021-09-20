В ударном темпе: как готовятся к фестивалю кузнецов-оружейников в Гудауте

Фестиваль кузнецов-оружейников, в котором примут участие абхазские и российские мастера, пройдет в этнопарке "Апсны" с 24 по 26 сентября.

О том, как готовятся к фестивалю кузнецов-оружейников в этнопарке "Апсны" и кто туда приедет, какие древние методики будут использовать в работе мастера, где нашли залежи железной руды промышленных объемов и что из нее планируют сделать, кого пытается поставить "на ноги" директор парка и кто ей в этом помогает, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Горны и копья

В конце июля в селе Мгудзырхуа Гудаутского района открылся этнографический парк "Апсны", спустя два месяца там пройдет фестиваль кузнецов-оружейников. На него приглашено около 20 мастеров из Абхазии и России.

До события остались считанные дни, и подготовка к фестивалю идет ударными темпами. Организаторы не покидают кузню с раннего утра и до позднего вечера. Это первое подобное мероприятие в Абхазии, по крайней мере, за послевоенное время и, конечно же, все должно пройти по плану.

На территории, прилегающей к кузне, уже установлены горны для каждого участника фестиваля. Разжигать их будут газом и углями, но для тех, кто предпочтет работать по старинке, предусмотрели горны на кожаных мехах наподобие тех, которыми пользовались абхазские мастера в далеком прошлом. Всего их будет два.

Автор этих горнов художник Батал Джапуа. Он создал их своими руками по архивным описаниям и рисункам. Один из них сделан из каштана и яловой кожи, купленной у местных сапожников. Другой - из толстой березовой фанеры и той же кожи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Горн созданный Баталом Джапуа

"По форме эти горны точно исторические. В Абхазии раньше пользовались именно такими. Позже перешли на каплевидные. Пробовали в работе и то и то, но эти более удобные, мне кажется. Они двухкамерные. Воздух попадает с помощью подтягивания рычагов в первую камеру, а затем он попадает во вторую и задувает в емкость с углем", – вкратце объяснил принцип работы горна Джапуа.

Абхазские традиционные горны на мехах больше не встречаются. По словам художника, единственные экземпляры он случайно встретил у семьи Сангулия из села Гуада, но они уже не в рабочем состоянии, и ими давно не пользовались. В Абхазском музее хранится небольшой походный горн.

К участию в фестивале также готовится молодой мастер Дмитрий Дзюба, который работает в той кузне. Он уже придумал, над чем будет трудиться бок о бок с другими ремесленниками.

"Это будут разных видов копья – оборонительные и для атаки. Я решил совместить приятное с полезным. Дело в том, что эти копья мне нужны для оформления кузни и подумал, почему бы не воспользоваться такой возможностью", - поделился кузнец.

Дзюба признался, что копья он уже делал раньше, но всегда в паре с кем-то. В одиночку создать такое холодное оружие ему предстоит впервые. Он также отметил, что при необходимости будет обращаться за советом и помощью к более опытным участникам фестиваля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дмитрий Дзюба

"Те, кто к нам приедет, они профессионалы своего дела. Кто-то булат будет лить, кто-то готовить дамасскую сталь и тому подобное. Поэтому мне нужно многому у них научиться. "Постучать" над чем-то своим я еще успею", – подчеркнул Леван. Его коллега Леван Лиховченко, скорее всего, возьмет на себя решение организационных вопросов и будет сторонним наблюдателем. В первую очередь он ставит перед собой цель достойно встретить гостей и обеспечить им комфортные условия для работы, а также параллельно перенимать их опыт.

Руда и падающий "мужчина"

Как рассказал член Союза оружейников Абхазии и Гильдии оружейников России, один из организаторов фестиваля Тимур Дзидзария, гостей на событие ждут из Майкопа, Белгорода, Якутии, Республики Беларусь. Местных мастеров будет восемь человек. Со всеми ними он знаком лично.

"Приглашенные участники – это мастера высокого уровня. У них за плечами по 15-20 лет работы. Многие из них входят в Гильдию оружейников России и награждены орденами. Главная цель нашего фестиваля – показать оружейное дело, которое существовало в Абхазии, какими методами и приемами владели наши предки. Также, конечно же, хотим восстановить некоторые предметы, которые были утеряны за последние десятилетия", - поделился Дзидзария.

Подготовка к фестивалю кузнецов-оружейников © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к фестивалю кузнецов-оружейников

Подготовка к фестивалю кузнецов-оружейников © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к фестивалю кузнецов-оружейников © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к фестивалю кузнецов-оружейников © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к фестивалю кузнецов-оружейников © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к фестивалю кузнецов-оружейников

Среди забытых методов изготовления холодного оружия мастер назвал способ, при котором использовали железную руду. Почти 300 килограммов такой руды ожидают своего часа на кузне в парке.

За рудой Дзидзария и несколько его единомышленников поднялись на гору Бырзыщха. Этот поход стал вторым за последнюю пару месяцев, во время него "искатели" сделали полезное открытие.

"Мы решили в этот раз лучше разведать территорию и нашли так называемую "железную шляпу" – место выхода руды на поверхность. Не могу сказать, сколько там может быть руды, но это явно промышленные масштабы", – сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Железная руда

Батал Джапуа дополнил эту информацию. По его словам, до войны в Гудауте собирались построить завод по производству красок из этой руды, но не успели.

Плавить руду будет кузнец из Якутии. Он же вместе с еще несколькими мастерами специально для выполнения этой задачи заранее построит две печи.

Фестиваль кузнецов-оружейников будет проходить в дружеской атмосфере без духа соперничества. Конкурсы и выявление победителей не предусмотрены. Главная задача заключается в демонстрации навыков и технологий мастерами.

Уже примерно известно, кто и чем будет занят. Кузнецы будут делать длинномерные клинки, плавить булат, изготавливать мозаичную дамасскую сталь, абхазские ножи, клинки. Все созданное в дни фестиваля останется в музее этнопарка.

Дзидзария тоже продемонстрирует свои умения на том фестивале, но пока не решил, над чем именно будет работать.

Директор этнопарка "Апсны" Илона Квициния – частый гость кузни. В фестивале она участвовать не планирует, но ей нередко приходится обращаться к мастерам за помощью в бытовых делах парка.

Акуаскьа, апацха и амхара: что посмотреть в этнопарке в селе Мгудзырхуа

Илона объяснила, что под тяжестью абхазского национального костюма на пол свалился "ее мужчина" – так она называет манекен, который стоит в музее, но, судя по всему, стоять ему не всегда удается.

"Ножка моего манекена разошлась, и мой "мужчина" рухнул. Я сразу прибежала сюда, весь день стояла над душой, и, когда у ребят появилось время, они мне починили подставку. Помимо этого, я постоянно что-то придумываю и иногда пытаюсь сама что-то сделать, но они мне не дают. Начинают переживать, что я поранюсь или нанесу себе увечья топором, ножом", – с улыбкой рассказала Квициния.

Этнографический парк "Апсны" официально открылся 27 июля 2021 года. Там представлены традиционные абхазские постройки, работает музей абхазского быта и истории, гончарная мастерская, кузня, а также стрельбище для лучников.