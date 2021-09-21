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Бжания рассказал о результатах борьбы с майнингом криптовалют в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (152)
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Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до марта 2022 года в связи с повышенными нагрузкми на электросети и дефицитом электроэнергии.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Шесть тысяч единиц оборудования по добыче криптовалют изъято и хранится на специальном складе, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 21 сентября.

© Foto / предоставлено Ахрой Гагулия
Гагулия о борьбе с майнингом и снижении потребления электроэнергии: процесс бесконечный

По его словам, крупных ферм по добыче криптовалют в республике практически не осталось, однако, на руках у людей около 30 тысяч единиц оборудования.

Аслан Бжания заявил, что руководство страны попробует легализовать этот бизнес, открыв технопарк, где предприниматели смогут заниматься добычей криптовалют законно.

Деятельность по добыче криптовалют была запрещена в Абхазии в декабре 2020 года из-за повышенных нагрузок на электросети и дефицита электроэнергии, позже запрет продлили до марта 2022 года. Все это время в республике проводятся рейды по выявлению незаконного присоединения к сетям с привлечением милиции и СГБ.

На совещании премьер-министра с руководством и районными представителями "Черноморэнерго" в минувшую пятницу было сказано о том, что борьба с майнингом не дала ощутимых результатов.

Темы:
Майнинг в Абхазии (152)

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