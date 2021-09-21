Бжания рассказал о результатах борьбы с майнингом криптовалют в Абхазии

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Шесть тысяч единиц оборудования по добыче криптовалют изъято и хранится на специальном складе, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 21 сентября.
По его словам, крупных ферм по добыче криптовалют в республике практически не осталось, однако, на руках у людей около 30 тысяч единиц оборудования.
Аслан Бжания заявил, что руководство страны попробует легализовать этот бизнес, открыв технопарк, где предприниматели смогут заниматься добычей криптовалют законно.
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Деятельность по добыче криптовалют была запрещена в Абхазии в декабре 2020 года из-за повышенных нагрузок на электросети и дефицита электроэнергии, позже запрет продлили до марта 2022 года. Все это время в республике проводятся рейды по выявлению незаконного присоединения к сетям с привлечением милиции и СГБ.
На совещании премьер-министра с руководством и районными представителями "Черноморэнерго" в минувшую пятницу было сказано о том, что борьба с майнингом не дала ощутимых результатов.