Бжания прокомментировал расследования в отношении гагрских милиционеров

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал случай суицида задержанного в Гагре Анри Атейба и дело об избиении российского туриста сотрудниками УВД Гагры.

15 сентября прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении сотрудников гагрской милиции, которые подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств.

Сотрудники милиции, которые, возможно, причастны к этим фактам, в настоящее время отстранены от службы, рассказал Бжания. Было проведено служебное расследование силами управления собственной безопасности МВД, после чего материалы были переданы в Генеральную прокуратуру. По изучении этих материалов Генпрокуратура примет процессуальные меры, сообщил президент.

"Я сейчас не могу говорить о вине этих сотрудников, виноваты они или не виноваты. Я вас информирую о том, что два этих акта не остались без реагирования руководства МВД", – отметил Бжания.

По поводу Анри Атейба, задержанного по подозрению в совершении насилия опасного для жизни в отношении начальника уголовного розыска УВД по Гагрскому району и умершего в изоляторе временного содержания, президент заявил, что ранее он неоднократно задерживался за тяжкие и особо тяжкие преступления и был судим.

"В любой другой стране, если избили бы сотрудника уголовного розыска, а он был безоружен, он имел бы право расстрелять их на месте и правильно поступил бы", – сказал Бжания.

Он сообщил, что до последнего инцидента Атейба был приговорен судом к шести годам лишения свободы условно, при том, что в течение двух предыдущих лет он был уже дважды осужден.