От правопорядка до энергетики: Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов

21 сентября президент Абхазии провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ. Глава государства оценил положение дел в области правопорядка, социально-экономического отрасли, рассказал о решении проблем в энергетике.

Пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания продолжалась три часа. Помимо всего прочего глава государства рассказал, как и с кем проводит свободное от работы время. Всего в ходе пресс-конференции прозвучало более 30 вопросов.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Вопросы правопорядка

Открывая пресс-конференцию, Аслан Бжания выразил готовность проинформировать о том, что удалось сделать, какие вопросы остались нерешенными. Глава государства сказал, что будет отвечать на вопросы журналистов минимум два часа.

Первый вопрос касался достижений руководства страны за то время, что Бжания находится у власти. В ответ он выделил работу правоохранительных органов, по словам Бжания они показывают хорошие результаты.

"На мой взгляд, удалось мобилизовать работу правоохранительных органов. Это не значит, что нам удалось решить все проблемы, но мы смогли мобилизовать личный состав, подобрать руководство правоохранительных органов. Личный состав этих ведомств в большинстве своем очень добросовестно работает, это демонстрируют цифры", - отметил он.

Государство, добавил президент, не осталось в долгу, в этом году произошло существенное повышение заработной платы в министерстве внутренних дел.

"Министерство внутренних дел в этом году получило около 80 единиц новых транспортных средств. Если взять цифры, которые характеризуют их деятельность, то обозначилась серьезная тенденция по уменьшению тяжких и особо тяжких преступлений, раскрываемость этих преступлений повысилась", - заявил Аслан Бжания.

Президент подчеркнул, что уровень материального и технического обеспечения стал лучше, чем раньше, но они еще не соответствуют тем требованиям, которые есть на сегодня.

"Больше чем шесть месяцев шла большая работа по правовому обеспечению деятельности министерства внутренних дел. На этой неделе документы пойдут в Парламент, они предусматривают существенные изменения в Уголовном Кодексе в УПК в плане противостояния организованной преступности, другим видам преступлений. Это существенным образом облегчит работу наших правоохранителей", - сказал Аслан Бжания.

Об улучшении работы правоохранительных органов свидетельствует и тот факт, что привлечены к уголовной ответственности и отбывают сроки наказания руководители, которые расхищали государственное имущество, добавил он.

Нужны инвестиции

По законам экономического развития государство должно привлекать инвестиции, в течение десяти лет США привлекли иностранных инвестиций более двух триллионов долларов, сказал президент Аслан Бжания.

"Нам тоже, безусловно, нужны инвестиции. Конечно все страны, в том числе и Абхазия не являются исключениями, исходим из того, что если у нас есть внутренний инвестор способный решить экономические задачи, мы его готовы приветствовать и помогать. Мы, с одной стороны, должны создать условия для нашего инвестора максимально привлекательные, с другой стороны, с него спрашивать", - заметил он.

При этом, существующая практика показывает, что в республике нет достаточного количества инвесторов, поэтому руководство приглашает иностранных инвесторов, подчеркнул глава государства.

"Я тут не вижу никакой проблемы, иностранные инвесторы работают по нашим законам, они подчиняются нашим требованиям, берут на себя коммерческие риски. Поэтому, мы будем приглашать на наши объекты просто инвесторов. Если это окажется национальный инвестор, добро пожаловать, если иностранный инвестор, в данном случае из Российской Федерации, мы не приглашаем инвесторов из недружественных нам стран, то это будет играть на пользу нашим гражданам", - сказал президент.

Положительным примером работы иностранных инвесторов в Абхазии Аслан Бжания привел туристический объект в селе Тамыш.

"Иностранный инвестор, вложил огромную сумму денег по абхазским меркам в место, где было болото, непроходимый лес, не было в этом селе рабочих мест, самая высокая зарплата была у педагогов и пенсионеров – 12 тысяч рублей. Сегодня на этом объекте работает около 180 человек, из них более 150 человек это граждане Абхазии. Средняя зарплата на этом объекте 37 тысяч рублей, скажите мне, это хорошие деньги в селе?" – спросил Бжания журналистов.

Без привлечения инвестиций страна не сможет сохранять экономический суверенитет, поэтому руководство Абхазии будет работать в этой области, сказал президент страны.

"Когда говорят, что иностранный инвестор может подорвать суверенитет Абхазии, это вообще мне непонятно. Иностранный инвестор вкладывает деньги в экономику, обеспечивает экономический суверенитет нашего государства и, как следствие, политический. Другое дело, что в некоторых государствах есть направления, в которые не пускают иностранных инвесторов, они носят особо стратегический характер. Но туристическая сфера, сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, это не те сферы, которые мы должны ограничивать", - подчеркнул он.

Что будет с энергетикой

Говоря о проблемах в энергетике Аслан Бжания сказал, что их значительная часть еще не решена, и чтобы справиться с ними потребуется большое количество времени и усилий, возможно часть из них придется решать на протяжении многих лет.

"Вместе с российскими друзьями мы подготовили дорожную карту по развитию энергетики, она предусматривает поэтапные подходы. Это вопросы, связанные с установлением в стране экономически обоснованного тарифа, но он не будет один, этих тарифов будет несколько, в том числе для разных категорий наших граждан", - проинформировал глава государства.

Экономически обоснованный тариф будет введен в Абхазии в течение пяти лет, и он будет вводиться поэтапно, подчеркнул Бжания.

"Один миллиард 800 миллионов рублей – это задолженность потребителей за электроэнергию за последние 24 года, при том, что для населения тариф стоит 40 копеек, вот такое количество долгов у нас образовалось", - отметил он.

Президент рассказал, что в республике есть села, которые совсем не платят за потребленную электроэнергию, или платят всего 10-15% населения. При этом он отметил, что за последние месяцы собираемость несколько увеличилась.

"Не платят по разным причинам, прежде всего потому, что нет приборов учета потребленной электроэнергии. Приборами надо оснастить абсолютно всех, это даст возможность более точно определить, сколько было потреблено, и люди тогда согласятся платить", - сказал Бжания.

Для того, чтобы абхазская энергетика работала в безаварийном режиме в нее надо вложить около 20 миллиардов рублей. Энергетика, как и любая другая область, требует инвестиций, тогда она будет функционировать должным образом, отметил он.

"Мы договорились с российскими друзьями, будем инвестировать в энергетику на первом этапе около пяти миллиардов рублей. Сейчас мы занимаемся тем, что латаем дыры, вы знаете, что на линии "Ачгуара" идет ремонт, немножко затянули по времени. Очень многое не удалось сделать по обговоренным срокам, потому что тут и бюрократия, и согласования, и денег нет. Деньги мы нашли, и линия будет отремонтирована", - заявил президент.

Соглашение о двойном гражданстве

В ходе пресс-конференции Аслан Бжания сообщил, что Абхазия подготовила и согласовала с российской стороной проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства.

Он отметил, что 25 августа подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

"Потребовался год для подготовки решения этого вопроса. Соглашение позволит жителям Абхазии получить российское гражданство в упрощенном порядке. Сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента России, после того как будет подписано соглашение", - отметил Бжания.

Пункт о разработке соглашения о двойном гражданстве был предусмотрен в том числе Программой формирования общего социального и экономического пространства России и Абхазии на основе гармонизации законодательств двух стран.

О работе учреждений культуры

Отвечая на вопрос, возможно ли пересмотреть вопрос ограничений работы учреждений культуры, Аслан Бжания сказал, что он за то, чтобы не перебарщивать в этом плане и вспомнил поговорку: "Обжегшись на молоке, дуют на воду".

"Тут аккуратно будем действовать, чтобы не навредить. Я понимаю, неоднократно обращались, особенно руководство Русского театра (РУСДРАМ им. искандера - прим.), неплохо у них поставлена работа, они, конечно, хотят. Посмотрим, что будет в ближайшее время, еще раз все взвесим. В последние десять дней обозначилась тенденция на уменьшение количества заболевших", - сказал он.

С открытием культурных учреждений пока что нужно повременить, заявил глава государства, заметив, что здоровье нации стоит на первом месте.

Перебои с топливом

Говоря о проблемах с поставками топлива в республику, президент Аслан Бжания сказал, что топливного кризиса в стране не было – были временные сложности, связанные с отсутствием некоторых видов топлива на некоторых заправочных станциях.

"Почему это произошло и, самое главное, почему выросли цены? Цены выросли по нескольким причинам, оптовые цены выросли в Российской Федерации, у них работает механизм субсидирования. Если экспортные цены растут, внутренние цены они не повышают", - сказал он.

Бжания добавил, что по договоренности с Российской Федерацией, определенный объем топлива завозят в Абхазию, за который не уплачивается экспортная пошлина.

"На Абхазию есть определенный лимит, чтобы цена у нас была не дорогой. В прошлом году из-за COVID-19 объем экспорта топлива упал, самолеты не летали и так далее, и никто не мог спрогнозировать у нас в Абхазии, что будет такой рост потребления. Мы спрогнозировали определенный объем, это, по-моему, 70 тысяч тонн, их наши компании завезли, и к концу августа мы потребили эти 70 тысяч тонн. Сейчас мы согласовали дополнительные объемы, это было не так просто сделать и до конца года будет работать схема, по которой беспошлинно будут завозить топливо", – подчеркнул он.

Президент отметил, что эта мера позволит избежать очередного повышения на топливо в республике.

Программа развития Абхазии

Во время пресс-конференции главу государства попросили рассказать о программе социально-экономического развития страны на 2022-2025 годы. Бжания сообщил, что дал поручение правительству актуализировать программы, которые были разработаны в республике ранее.

"Было дано поручение правительству изучить, эти программы, насколько они реализуемы, насколько актуальны, потому, что прошло много времени. Сейчас правительство занимается этой работой. Две недели назад приезжали руководители министерства энергетики и Минэкономики России, я обозначил ряд вопросов, которые мы должны решить", - сказал он.

Программа после ее составления будет реализована на 100 процентов, потому что в решении части вопросов республика будет рассчитывать на помощь России, говорит Бжания.

"Мы должны поменять режим работы на государственной границе, решить вопросы, связанные с энергетикой, такие важные инфраструктурные проекты, как водоснабжение, дорожная инфраструктура, мы должны восстановить железнодорожное сообщение, построить аэропорт, принять пакет законопроектов, которые позволят привлечь инвестиции", - заявил президент.

Газификация и альтернативные источники энергии

Документ, который предполагает схему газификации Абхазии, будет готов в конце 2022 года, сказал Аслан Бжания. "Там будут определены необходимые средства для того, чтобы Абхазия была газифицирована. Точные сроки, когда Абхазия будет газифицирована, я сказать не могу. Если по аэропорту мы определились – январь 2024 года, то по газу такие сроки не были определены, но работа уже пошла, мы не будем ее затягивать", - отметил президент.

Что касается альтернативных источников энергии Аслан Бжания сказал, что таких предложений руководство не получало, но выразил готовность их рассмотреть, если они будут.

"Я знаю, что ветреная генерация развивается, в том числе на Северном Кавказе, я недавно общался с руководителем Адыгеи, они построили станцию, кстати, инвестиции там были частные в 120 миллиардов рублей. Если будут такие предложения, то, конечно, мы будем их рассматривать. Нашим метеорологам дано поручение определить точки в Абхазии, где постоянные ветра", - заметил он.

О майнинге криптовалют

Рассказывая о борьбе с незаконной добычей криптовалют Аслан Бжания сказал, что около шести тысяч единиц оборудования изъято на сегодняшний день и лежит на складах.

"Где-то 30 тысяч штук находится на руках. Крупных ферм практически не осталось, люди, которые завезли, раздали населению, у людей по пять по десять единиц. Если бы у нас были свободные мощности, это нормально, пусть богатеют, пусть достаток приходит в семью, но это мешает другим", - сказал он.

На данный момент руководство принимает усилия по созданию технопарка, где можно будет заниматься этим видом деятельности.

"Я понимаю, что не все туда побегут, потому, что в технопарке надо будет платить какое-то количество денег. Но когда мы создадим альтернативу, государство будет иметь моральное право на еще более жесткие репрессивные меры. С одной стороны, мы хотим продемонстрировать желание помочь нашим гражданам в организации этого бизнеса. Проблему невозможно задушить, ее надо решить, мы попытаемся легализовать", - отметил Аслан Бжания.

Суицид заключенного и избиение туриста в Гагре

Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал случай суицида задержанного в Гагре Анри Атейба и дело об избиении российского туриста сотрудниками УВД Гагры.

Сотрудники милиции, которые, возможно, причастны к этим фактам, в настоящее время отстранены от службы, рассказал Бжания. Было проведено служебное расследование силами управления собственной безопасности МВД, после чего материалы были переданы в Генеральную прокуратуру. По изучении этих материалов Генпрокуратура примет процессуальные меры, сообщил президент.

"Я сейчас не могу говорить о вине этих сотрудников, виноваты они или не виноваты. Я вас информирую о том, что два этих акта не остались без реагирования руководства МВД", – отметил Бжания.

По поводу Анри Атейба, задержанного по подозрению в совершении насилия опасного для жизни в отношении начальника уголовного розыска УВД по Гагрскому району и умершего в изоляторе временного содержания, президент заявил, что ранее он неоднократно задерживался за тяжкие и особо тяжкие преступления и был судим.

"В любой другой стране, если избили бы сотрудника уголовного розыска, а он был безоружен, он имел бы право расстрелять их на месте и правильно поступил бы", – сказал Бжания.

Он сообщил, что до последнего инцидента Атейба был приговорен судом к шести годам лишения свободы условно, при том, что в течение двух предыдущих лет он уже был дважды осужден.

Как президент проводит свободное время

Во время пресс-конференции президента спросили, как он проводит свободное время. Бжания сказал, что это время он любит проводить с людьми, которые не обсуждают с ним государственные вопросы.

"Я люблю проводить свободное время с людьми, которые знают много анекдотов и могут поднять настроение, я готов слушать этих людей", - сказал он.