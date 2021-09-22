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Судебный молоток

Война "кланов": суд продолжил допрос свидетелей по тройному убийству в Сухуме

© CC0
В Абхазии
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Темы:
Дело о тройном убийстве на набережной Сухума (16)
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Заседание Верховного суда Абхазии по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров Сухума, которое произошло в ноябре 2019 года, состоялось во вторник 21 сентября.

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.

Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Автомобильные вопросы: суд допросил свидетелей по делу о тройном убийстве в Сухуме

Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Асмат Цвижба, Sputnik

Продолжение допроса

Прошлое заседание 14 сентября закончилось на допросе свидетеля по делу Автондила Чолария, который занимается тонировкой автомобилей.

По ранее озвученной версии стороны гособвинения, 4 октября 2019 года Дато и Демур Ахалая подъехали на одну из автостоянок в Сухуме и приобрели машину марки Toyota, чтобы использовать ее в готовящемся преступлении. 19 ноября Аслан Блабба и Дато Ахалая затонировали стекла машины у Автондила Чолария.

По данным следствия, 22 ноября участники банды получили информацию о месте нахождения Шамба и Авидзба, вооружились автоматами, в масках и комуфлированной форме на машине примерно в 14:40 подъехали к ресторану "Сан-Ремо", где находились Шамба и Авидзба, и из трех автоматов произвели не менее 80 выстрелов. В результате от полученных повреждений скончались Шамба, Авидзба и позже официантка ресторана Доминика Акиртава.

В своем допросе Чолария рассказал, что обвиняемый Аслан Блабба был его постоянным клиентом, а 19 сентября он позвонил ему и сказал, что к нему приедет машина, которую нужно будет затонировать. К Чолария приехал автомобиль Toyota Mark 2, за рулем которого был Дато Ахалая.

Но допрос свидетеля на заседании 14 сентября завершить не удалось, так как в зале суда возникла словесная перепалка между обвиняемыми и присутствовавшими представителями фамилии Шамба и Авидзба. Новое заседание суда началось с допроса Чолария.

Допрос продолжила сторона защиты, адвокат Тимур Тапагуа. Его интересовало, в связи с чем свидетель так четко помнит события, которые произошли в 2019 году, и были ли они чем-то примечательны. Адвокат поинтересовался, был ли у свидетеля доступ к в записям его телефонных разговоров с Асланом Блабба. Свидетель подтвердил этот факт.

– Могу я допустить, что исходя из прослушанной записи, вы восстановили в памяти события того дня?

– Да.

– А если бы записи не было, вы бы не вспомнили, да?

– Был Mark 2, убийство было, такая же машина была у меня, вот и вспомнил.

По завершении допроса Генпрокуратура ходатайствовала о прослушивании телефонных переговоров между свидетелем Чолария и обвиняемыми Блабба, Ахалая и Чкадуа. Адвокаты подозреваемых высказались против такой инициативы, однако представитель Генпрокуратуры Даур Амичба объяснил, что озвучить фонограмму необходимо для того, чтобы закрепить показания свидетеля.

© CC0
Показания отца подсудимого: суд продолжил слушания по тройному убийству в Сухуме

Суд принял решение удовлетворить ходатайство гособвинителя. Фонограммы разговоров были зачитаны.

Конфликт "кланов"

В качестве свидетеля суд также вызвал старшего оперуполномоченного управления собственной безопасности МВД Мухамеда Кужева, который работал в ведомстве в период похищения Омара Мерцхулава, по делу которого проходил и обвиняемый Эдуард Чкадуа. 

Кужев рассказал, что к 2019 году криминальные круги в Абхазии, разделенные на два "лагеря" – сухумский клан и гудаутский клан "воров в законе", - "конфликтовали между собой за сферу влияния".

По словам Кужева, в период похищения Мерцхулава, когда в СИЗО Дранды были доставлены Чкадуа и Бганба, произошел конфликт между кланами. "Воровской общак" и "положение" перешли на сторону гудаутского клана "воров в законе", отметил Кужев. 

"В отношении Бганба и Чкадуа были нанесены телесные повреждения, они были помещены в санчасть, находились там на лечении", – сказал он.

Кужев объяснил, что именно тогда и возникли мотивы совершения преступления, так как убитые Авидзба и Шамба относились в гудаутскому клану, а Чкадуа и Бганба к сухумскому.

Адвокат Автондил Чкадуа спросил у свидетеля, на основании чего он считает подсудимых причастными к какому-либо клану, и что вообще такое "клан воров". Кужев объяснил, что это оперативная информация, которая содержит гостайну. На этом допрос был завершен. 

Следующее заседание по делу состоится 5 октября.

Темы:
Дело о тройном убийстве на набережной Сухума (16)

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