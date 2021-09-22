Война "кланов": суд продолжил допрос свидетелей по тройному убийству в Сухуме

Заседание Верховного суда Абхазии по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров Сухума, которое произошло в ноябре 2019 года, состоялось во вторник 21 сентября.

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.

Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Асмат Цвижба, Sputnik

Продолжение допроса

Прошлое заседание 14 сентября закончилось на допросе свидетеля по делу Автондила Чолария, который занимается тонировкой автомобилей.

По ранее озвученной версии стороны гособвинения, 4 октября 2019 года Дато и Демур Ахалая подъехали на одну из автостоянок в Сухуме и приобрели машину марки Toyota, чтобы использовать ее в готовящемся преступлении. 19 ноября Аслан Блабба и Дато Ахалая затонировали стекла машины у Автондила Чолария.

По данным следствия, 22 ноября участники банды получили информацию о месте нахождения Шамба и Авидзба, вооружились автоматами, в масках и комуфлированной форме на машине примерно в 14:40 подъехали к ресторану "Сан-Ремо", где находились Шамба и Авидзба, и из трех автоматов произвели не менее 80 выстрелов. В результате от полученных повреждений скончались Шамба, Авидзба и позже официантка ресторана Доминика Акиртава.

В своем допросе Чолария рассказал, что обвиняемый Аслан Блабба был его постоянным клиентом, а 19 сентября он позвонил ему и сказал, что к нему приедет машина, которую нужно будет затонировать. К Чолария приехал автомобиль Toyota Mark 2, за рулем которого был Дато Ахалая.

Но допрос свидетеля на заседании 14 сентября завершить не удалось, так как в зале суда возникла словесная перепалка между обвиняемыми и присутствовавшими представителями фамилии Шамба и Авидзба. Новое заседание суда началось с допроса Чолария.

Допрос продолжила сторона защиты, адвокат Тимур Тапагуа. Его интересовало, в связи с чем свидетель так четко помнит события, которые произошли в 2019 году, и были ли они чем-то примечательны. Адвокат поинтересовался, был ли у свидетеля доступ к в записям его телефонных разговоров с Асланом Блабба. Свидетель подтвердил этот факт.

– Могу я допустить, что исходя из прослушанной записи, вы восстановили в памяти события того дня?

– Да.

– А если бы записи не было, вы бы не вспомнили, да?

– Был Mark 2, убийство было, такая же машина была у меня, вот и вспомнил.

По завершении допроса Генпрокуратура ходатайствовала о прослушивании телефонных переговоров между свидетелем Чолария и обвиняемыми Блабба, Ахалая и Чкадуа. Адвокаты подозреваемых высказались против такой инициативы, однако представитель Генпрокуратуры Даур Амичба объяснил, что озвучить фонограмму необходимо для того, чтобы закрепить показания свидетеля.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство гособвинителя. Фонограммы разговоров были зачитаны.

Конфликт "кланов"

В качестве свидетеля суд также вызвал старшего оперуполномоченного управления собственной безопасности МВД Мухамеда Кужева, который работал в ведомстве в период похищения Омара Мерцхулава, по делу которого проходил и обвиняемый Эдуард Чкадуа.

Кужев рассказал, что к 2019 году криминальные круги в Абхазии, разделенные на два "лагеря" – сухумский клан и гудаутский клан "воров в законе", - "конфликтовали между собой за сферу влияния".

По словам Кужева, в период похищения Мерцхулава, когда в СИЗО Дранды были доставлены Чкадуа и Бганба, произошел конфликт между кланами. "Воровской общак" и "положение" перешли на сторону гудаутского клана "воров в законе", отметил Кужев.

"В отношении Бганба и Чкадуа были нанесены телесные повреждения, они были помещены в санчасть, находились там на лечении", – сказал он.

Кужев объяснил, что именно тогда и возникли мотивы совершения преступления, так как убитые Авидзба и Шамба относились в гудаутскому клану, а Чкадуа и Бганба к сухумскому.

Адвокат Автондил Чкадуа спросил у свидетеля, на основании чего он считает подсудимых причастными к какому-либо клану, и что вообще такое "клан воров". Кужев объяснил, что это оперативная информация, которая содержит гостайну. На этом допрос был завершен.

Следующее заседание по делу состоится 5 октября.