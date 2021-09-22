Правительство Абхазии пересмотрит условия жилищных госпрограмм

В 2020 году из-за экономической ситуации на фоне коронавируса в республике было приостановлено действие двух госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021".

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Проект новой формы госпрограммы по поддержке граждан в приобретении жилья, по предварительной информации, будет рассмотрен на ближайшем заседании Правительства Абхазии. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В среду 22 сентября премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам оказания государственной помощи социально незащищенным категориям для приобретения жилье.

В 2019 году были приняты две госпрограммы, которые позволили снять жилищный вопрос свыше 50 нуждающимся семьям.

Отмечается, что прием заявок и формирование пакетов документов для кандидатов на участие в госпрограммах продолжались в 2020 и 2021 году. Однако стратегическим направлением расходования бюджетных средств стали мероприятия, связанные с защитой здоровья населения от коронавирусной инфекции.

На рабочем совещании шла речь о структурной модификации госпрограмм. Рабочая группа юристов и экспертов социальной сферы, по поручению премьер-министра, пересмотрела категории граждан, имеющих право претендовать на участие в программе.

В настоящее время Кабмином планируется объединить ресурсы двух действующих на сегодня госпрограмм в одну, а также рассмотреть вопрос отмены условия возвратности предоставляемых средств.

Ресурсы утвержденных ранее программ могут объединиться и совокупный объем средств составит 40 миллионов рублей, этих средств, по оценкам специалистов, хватить на покрытие потребностей до 50 семей ежегодно.

Как отметили в Кабмине, предлагается принять программу на два года, проект документа в таком случае предусмотрит по 40 миллионов на 2021 и 2022 годы.

Александр Анкваб подчеркнул, что претендовать на участие в программе должны действительно социально незащищенные и не обеспеченные жильем граждане, наиболее нуждающиеся: инвалиды I группы, дети у которых погибли родители, семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

© Foto / Кабинет Министров РА Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочее совещание

Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса.