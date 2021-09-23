Тело мужчины нашли в водоеме парка в Новом Афоне

Личность мужчины, чье тело обнаружили в одном из водоемов парка с лебедями в Новом Афоне, пока не установлена.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Неопознанное тело мужчины обнаружили в водоеме парка с лебедями в Новом Афоне, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"На месте работают сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Они уже должны были вытащить тело из воды. Пока неизвестно, кто этот человек – местный житель или приезжий", – отметили в ведомстве.

Более подробная информация поступит после того, как специалисты изучат обстоятельства произошедшего и установят личность погибшего.

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