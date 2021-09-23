Нового сельхозвредителя обнаружили в селах Очамчырского района

Государственная инспекция Абхазии по карантину растений дала рекомендации по борьбе с новым насекомым-вредителем.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Нового сельхозвредителя обнаружили в двух селах Очамчырского района, сообщает Государственная инспекция Абхазии по карантину растений.

Согласно заключению фитосанитарной лаборатории инспекции, вредителем оказалась золотистая бронзовка. Жук повредил початки кукурузы.

Эксперты подчеркивают, что в ночное время этот вид жуков находится в почве, а днем выходит на поверхность и может повредить кукурузу.

Поэтому необходимо обрабатывать почву препаратами вечером, когда бронзовка в оцепенении и ослаблена.

"А ранней весной, перед посевом нужно перекопать землю и обработать следующими инсектицидами: "Конфидор", "Актеллик", "Экстра" и др. После того как, кукуруза взойдет обработать еще раз, но уже под корнями и на глубине пяти сантиметров", - даются рекомендации на сайте госинспекции.

Золотистая бронзовка - вид жесткокрылых из подсемейства бронзовок. Они достигают в длину 23 миллиметра. Как отмечается на сайте госинспекции, бронзовка обитает на древесных культурах, но может перейти на кукурузу, если она посеяна вблизи леса.