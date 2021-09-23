20:15 23 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Поиск

Нового сельхозвредителя обнаружили в селах Очамчырского района

© Foto / Государственная инспекция по карантину растений РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/17/1033270025.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210923/1033270575/Novogo-selkhozvreditelya-obnaruzhili-v-selakh-Ochamchyrskogo-rayona.html

Государственная инспекция Абхазии по карантину растений дала рекомендации по борьбе с новым насекомым-вредителем.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Нового сельхозвредителя обнаружили в двух селах Очамчырского района, сообщает Государственная инспекция Абхазии по карантину растений.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Кирия о ситуации с насекомыми-вредителями в Абхазии

Согласно заключению фитосанитарной лаборатории инспекции, вредителем оказалась золотистая бронзовка. Жук повредил початки кукурузы.

Эксперты подчеркивают, что в ночное время этот вид жуков находится в почве, а днем выходит на поверхность и может повредить кукурузу.

Поэтому необходимо обрабатывать почву препаратами вечером, когда бронзовка в оцепенении и ослаблена.

"А ранней весной, перед посевом нужно перекопать землю и обработать следующими инсектицидами: "Конфидор", "Актеллик", "Экстра" и др. После того как, кукуруза взойдет обработать еще раз, но уже под корнями и на глубине пяти сантиметров", - даются рекомендации на сайте госинспекции.

Золотистая бронзовка - вид жесткокрылых из подсемейства бронзовок. Они достигают в длину 23 миллиметра. Как отмечается на сайте госинспекции, бронзовка обитает на древесных культурах, но может перейти на кукурузу, если она посеяна вблизи леса.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Flower Show: выставка цветов в Челси-2021
Артиллерия поддержала наступающие подразделения: учения "Мирная миссия 2021"
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться