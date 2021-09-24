Глава Галского района: режим перехода границы с Грузией не нужно усложнять

Ранее исполняющий обязанности главного санитарного врача Галского района Георгий Кобалия в интервью Sputnik сказал о необходимости усиления режима пересечения границы с Грузией.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Режим перехода границы с Грузией не нужно усложнять, сказал в интервью радио Sputnik глава администрации Галского района Константин Пилия.

"На границе с Грузией стоит наш медицинский пункт, в ежедневном режиме с семи утра и до семи вечера, пока открыта граница, работают медицинские работники. У переходящих границу берут справки о вакцинации, либо ПЦР-тест 72-часовой, или справку о наличии антител", – подчеркнул он.

Ситуацию с заболеванием новой коронавирусной инфекцией Пилия не оценил сложной. В Галском районе на данный момент 34 человека лечатся амбулаторно и временно была закрыта одна школа, в которой учебный процесс уже возобновился, проинформировал он.

"У нас не такая сложна ситуация, о чем говорит наш санитарный врач. Я понимаю, что для санитарных врачей, чем больше запретов, тем меньше распространяется болезнь, но жизнь продолжается, людям нужно жить, работать, развиваться. Небольшие риски всегда существуют", - отметил Константин Пилия.

Ранее исполняющий обязанности главного санитарного врача Галского района Георгий Кобалия в интервью Sputnik сказал о необходимости усиления режима пересечения границы с Грузией. По его словам, жители Галского района посещают сопредельный Зугдидский район, где в день выявляют 200-300 новых случаев COVID-19, а ПЦР-тесты не могут обнаружить вирус на первый или второй день после заражения.