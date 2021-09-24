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Минздрав опроверг информацию о массовом заболевании COVID-19 среди детей

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1527)
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Sputnik Абхазия
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На сегодняшний день на стационарном лечении по всей республике находится 172 человека с диагнозом COVID-19.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Информация в социальных сетях о массовом заболевании среди детей коронавирусной инфекцией не соответствует действительности, сказал в еженедельном интервью глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.

"Сегодня я разговаривал с главврачом Детской республиканской больницы, за сутки не более семи детишек получают лечение в амбулаторном центре при больнице. Это намного меньше, чем было у нас в пиковые нагрузки в июле и августе", – отметил он.

На сегодняшний день на стационарном лечении по всей республике находится 172 пациента с COVID-19. Из них 67 человек лечатся в мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России в Сухуме.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1527)

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