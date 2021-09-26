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Тело туриста из Тулы обнаружили в акватории Гагры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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О несчастном случае сотрудникам МЧС Абхазии сообщила супруга погибшего в 11:38 в воскресенье 26 сентября.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Тело 48-летнего жителя Тулы Александра Куницына было обнаружено в акватории Гагры в воскресенье 26 сентября, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

О происшествии в ведомство заявила супруга погибшего в 11:38.

Тело Александра Куницына доставлено в морг Гагрской районной больницы.

23 сентября в водоеме парка с лебедями в Новом Афоне было обнаружено тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, 1985 года рождения. Как уточнили в пресс-службе МЧС республики, погибший пропал 15 сентября и с тех пор находился в розыске.

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