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Флаг Республики Южная Осетия и Республики Абхазия

Бибилов оценил перспективы признания Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Тринадцать лет назад – 26 августа 2008 года – независимость Республики Абхазия и Южной Осетии первой признала Российская Федерация.

ГАГРА, 27 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Необратимым процессом назвал перспективу признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии президент ЮО Анатолий Бибилов.

"Я всегда говорю, что признание наших государств – это необратимый процесс, и нет разницы – через год это будет или два. Признание со стороны Сирии этому свидетельствует. Нас признают и будут признавать. В этом у меня сомнений нет", – подчеркнул он.

Президент добавил, что в этом направлении ведется совместная с Российской Федерацией работа и, как считает Бибилов, довольно успешно.

Делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в республику для участия в праздновании Дня Победы и Независимости Абхазии.

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