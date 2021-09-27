Сто миллионов рублей выделит Банк Абхазии на программу льготного кредитования

Программа нацелена на поддержку семей погибших и инвалидов I группы Отечественной войны народа Абхазии, стоящих на учете в органах соцобеспечения.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Банк Абхазии ко Дню Победы, 30 сентября, выделит 100 миллионов рублей для льготного кредитования членов семей погибших и инвалидов I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщается на сайте Банка.

Денежные средства будут выделены Сбербанку Абхазии, программа начнется 4 октября 2021 года.

Ставка по льготному кредиту составит 6% годовых. Максимальный размер кредита может достигнуть суммы до десяти пенсий, регулярно поступающих на счета, открытые в Сбербанке Абхазии.

Для получения льготного кредита необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Республики Абхазия;

пенсионное удостоверение, подтверждающее принадлежность к указанным категориям пенсионеров.

Заемщик по льготному кредиту не может быть старше 70 лет, а поручитель - старше 75 лет.

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