Сбербанк Абхазии возобновит программу кредитования населения

Сберегательный банк республики приостановил выдачу кредитов населению в связи с дефицитом денежных средств с 1 июля 2019 года.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Сбербанк Республики Абхазия возобновит программу кредитования своих клиентов с 24 февраля в Сухуме и со 2 марта в районах страны, рассказал председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа.

"Как вы знаете, с 1 июля 2019 года программа кредитования в Сбербанке была приостановлена. Это было связано с необходимостью восстановления ликвидности, так как за первое полугодие 2019 года Сбербанк выдал кредитов на сумму 500 миллионов рублей, а привлек в качестве депозитов около ста миллионов рублей, тем самым столкнулся с дефицитом денежных средств. За вторую половину 2019 года и с начала 2020 года Сбербанк улучшил свое положение, и появилась возможность возобновить программу кредитования", - отметил Барателиа.

Барателиа добавил, что в программу кредитования были внесены изменения, а именно отменены срочные кредиты под 48%. По его словам, это решение было принято в связи с тем, что многие граждане выражали недовольство касательно высоких процентных ставок по займу.

"В конце февраля, в начале марта мы запускаем "пенсионную" и "зарплатную" программы, в рамках которых клиенты Сбербанка смогут взять кредит под 24%, если сумма равна шести пенсиям или зарплатам, а также под 36% - до десяти пенсий или зарплат. Предусмотрено, что в день будем выдавать до 25 кредитов по стране", - сказал Барателиа.

Уточняется, что кредит под 24% выдается на полгода, а кредит на 36% - на десять месяцев.

Условия предоставления кредитных средств остаются прежними, подчеркнул он. Для того чтобы взять кредит, заемщику необходим один поручитель – клиент Сбербанка, держатель карты "АПРА", за которым не числятся непогашенные кредиты или же задолженности перед банком.

Cберегательный банк также планирует возобновить кредитную программу "Потребительский" для физических лиц. Он был запущен в феврале 2018 года, заемщик мог оформить кредит в размере до 200 тысяч рублей. Когда именно заработает эта программа, пока окончательно не решено.

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