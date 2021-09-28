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МЧС Абхазии объявило о закрытии купального сезона

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210928/1033298254/V-Abkhazii-zakryvaetsya-kupalnyy-sezon.html

Температура морской воды в Абхазии в конце сентября +22°С, многие туристы и местные жители купаются и в октябре.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально закрывается 28 сентября, сообщает МЧС республики.

Ведомство сворачивает работу спасательных постов, из акватории городских пляжей извлекаются оградительные буи. Тем не менее купаться не запрещено, вода в море еще теплая, +22 градуса.

Спасатели призывают граждан и гостей Абхазии соблюдать меры безопасности при купании в воде.

Купальный сезон был официально открыт в Абхазии 5 июня.

По словам начальника Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиза Сабуа, с начала года произошло 17 случаев смерти на воде, шесть человек из этого числа - местные жители, 11 - туристы.

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