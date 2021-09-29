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Турнир лучников, приуроченный ко Дню Победы, начался в Гудауте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Соревнования по стрельбе из лука среди участников клуба "Афырхы" на стрельбище этнопарка "Апсны" приурочены ко Дню Победы и Независимости Абхазии.

ГУДАУТА, 29 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Соревнования по стрельбе из лука "Афырхы" начались в этнопарке "Апсны" в среду 29 сентября, передает корреспондент Sputnik.

© Видео Sputnik
Турнир клуба лучников "Афырхы" в селе Каманы
 

Как рассказал руководитель клуба лучников "Афырхы" Адгур Какоба, в однодневном состязании принимают участие около 20 стрелков из числа тех, кто входит в этот клуб. Также организаторы предоставили возможность проверить свои навыки любителям этого вида спорта, но на призы они претендовать не будут. 

"Наш клуб был создан пять лет назад, и мы каждый год по несколько раз проводим эти соревнования. В последние годы мы посвящаем их погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Например, 14 августа – в день начала войны – в четвертый раз провели соревнования в память Героя Абхазии Валерия Делба, который погиб в операции по освобождению Сухума в селе Кампа. Сегодняшнее событие проводим ко Дню Победы", – отметил он. 

Какоба добавил, что в состязаниях предусмотрены четыре дисциплины – стрельба на дистанцию от 15 до 75 метров, стрельба по "абхазской мишени" (мишень в форме человека - прим.), стрельба на дальность и стрельба по "абхазской мишени" на расстоянии в 30 метров от нее. 

Для участниц ввели отдельную дисциплину – стрельба на точность в 30 метрах от цели. 

Подсчитывать набранные участниками баллы и подводить итоги будут трое членов жюри, которые состоят в клубе "Афырхы".  

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